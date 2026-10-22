Imprese: nel terzo trimestre saldo a +18.403, il più alto dal 2021

*Il 79%% della crescita arriva dalle società di capitali*

*Tornano in positivo commercio, agricoltura e manifattura*

Roma, 22 ottobre 2026 – Tra luglio e settembre 2026 il Registro delle

imprese delle Camere di Commercio ha chiuso con un saldo di *+18.403

imprese* (+0,32%), il più alto dal 2021 e in crescita sulle +16.920 del

2025. A spingerlo sono le iscrizioni (*62.788*, +2,5%), mentre le

cessazioni (*44.385*, al netto delle cancellazioni d'ufficio) restano

Movimprese, l'analisi trimestrale di *Unioncamere* e *InfoCamere*. Tutti i

dati sono disponibili all'indirizzo

A sostenere la crescita sono soprattutto le *società di capitali*, che con

un aumento di *14.529 unità (+0,73%)*, contribuiscono *al 79% dell'aumento

complessivo* dello stock. Le ditte individuali crescono invece di 5.030,

con un tasso di crescita dello 0,18% a fronte dello 0,12% del terzo

trimestre 2025. Al contrario, le società di persone perdono 1.342 imprese,

con un tasso di crescita del *-0,17%*, invariato rispetto allo stesso

trimestre del 2025.

Commercio (+1.486 imprese), agricoltura (+798) e manifattura (+123)

chiudono il trimestre in terreno positivo, a fronte del sostanziale stallo

fatto registrare nello stesso periodo del 2025.

Nel complesso, diciotto dei diciannove principali settori chiudono in

crescita. In valore assoluto il contributo maggiore arriva da costruzioni

(+3.435), alloggio e ristorazione (+3.389) e attività professionali,

scientifiche e tecniche (+2.863). Insieme, i tre settori fanno segnare

9.687 imprese in più, oltre la metà del saldo complessivo.

Il ritmo di crescita più alto si registra però in comparti numericamente

più piccoli. L'energia elettrica e il gas (+2,33%, pari a 364 imprese) e le

attività finanziarie e assicurative (+1,49%, +2.281 imprese) guidano la

graduatoria dei settori più dinamici. Seguono le attività editoriali e

radiotelevisive (+1,17%) e quelle professionali, scientifiche e tecniche

(+1,11%). In tutto sono sette i settori che crescono a un ritmo superiore

allo 0,9%, quasi il triplo del tasso complessivo (0,32%). Tra questi ci

sono sanità e assistenza sociale (+0,97%), attività artistiche e sportive

(+0,94%) e telecomunicazioni e informatica (+0,93%). L'unico segno negativo

nel trimestre estivo è quello delle attività estrattive: 17 imprese in meno

(-0,52%) su uno stock di 3.227 unità.

Nel comparto artigiano il saldo del trimestre è positivo per *1.401 imprese*,

ma il tasso di crescita scende allo *0,11%*, dal +0,15% del III trimestre

2025. La dinamica è sostenuta soprattutto dalle *ditte individuali*, che

aumentano di 1.843 unità, e dalle società di capitali (+480), mentre le

società di persone diminuiscono di 906 unità. A fine settembre le imprese

Tutte le quattro macro-aree italiane registrano dinamiche positive. Il

*Mezzogiorno* mette a segno il saldo più consistente, con *6.521 imprese in

più* (+0,33%). Stesso tasso di crescita anche per il *Nord-Ovest* che

chiude il trimestre con 4.979 imprese; leggermente più sensibile la

crescita del Centro (+0,34% pari a 4.114 imprese in più). Meno dinamico

(+0,25% ma in miglioramento rispetto al 2025) il Nord-Est, che aumenta il

proprio stock di imprese di 2.789 unità.

Tra le regioni, la *Lombardia* registra il maggiore incremento in valore

assoluto, con *3.852 imprese in più*, davanti al Lazio (+3.035) e alla

Campania (+2.632). Per tasso di crescita spiccano invece Valle d'Aosta

(+0,55%) e, ancora, Lazio (+0,51%) e Campania (+0,46%). Tra le province, il

saldo più consistente è quello di *Roma (+2.521)*, seguita da Milano

(+1.981) e Napoli (+1.448). Il tasso di crescita più alto è quello di

Benevento (+0,60%), davanti a Roma (+0,57%) e Aosta (+0,55%).

** * **