Un weekend di eventi a Castiglione tra cultura, spettacolo e solidarietà

Un fine settimana ricco di appuntamenti a Castiglione della Pescaia , con iniziative dedicate alla cultura, alla formazione, alla solidarietà e al divertimento.

La giornata di sabato proseguirà con una serata all'insegna della solidarietà: al Palazzetto Casamora , con ingresso dalle 19:30, è in programma "A cena con le Fate" , iniziativa organizzata dall'associazione Insieme in Rosa che nasce con l'obiettivo di unire divertimento e impegno solidale, proponendo una cena accompagnata da musica dal vivo con Saxo Sax, spettacoli e sorprese. Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere le attività e i progetti dell'associazione.

Con il mese di ottobre si concludono, prima della pausa stagionale, le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno , il Parco d'arte contemporanea del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. Le ultime due possibilità per visitarlo saranno sabato alle 15:00 e domenica alle 11:00 , attraverso un percorso guidato della durata di circa due ore. Le visite sono adatte anche a bambini di tutte le età e il Giardino è pet-friendly: sarà quindi possibile partecipare accompagnati dal proprio cane.

Domenica 25 ottobre si chiude il calendario delle escursioni gratuite alla Diaccia Botrona , organizzate nell'ambito del progetto europeo Interreg Marittimo RICREA IT-FR promosso dalla Provincia di Grosseto. Alle 10:00 partirà la "Passeggiata letteraria" , un percorso nella natura attraverso gli occhi degli scrittori che hanno raccontato e amato il territorio di Castiglione della Pescaia, tra cui Carlo Fruttero e Italo Calvino .