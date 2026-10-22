Centro aggregazione giovanile, finanziato il progetto del Comune di Anzio. L’assessore Pollastrini: “Un luogo di ascolto e supporto

L'assessore Pollastrini: "Un luogo di ascolto e supporto"

È stato ammesso a un finanziamento di 100.00 euro il progetto del Comune di Anzio per il Centro di aggregazione giovanile allo "Zodiaco". L'amministrazione aveva risposto a un bando della Regione Lazio e ha ottenuto uno dei punteggi più alti in graduatoria.

I fondi saranno destinati in parte alla riqualificazione dei locali e il resto alle attività che saranno gestite dalle associazioni giovanili del territorio che hanno partecipato al bando, in coprogettazione con i servizi sociali.

"Lo scopo del centro – dice l'assessore ai servizi sociali, Rita Pollastrini – è quello di garantire uno spazio di ascolto e prevenzione del disagio giovanile con particolare attenzione agli adolescenti. Saranno svolte attività di supporto verso minori in difficoltà, educativa di strada, sportello di ascolto e altre attività artistiche e culturali, mirate all'integrazione e allo sviluppo dell'autonomia e del rafforzamento dell'autostima e del senso di comunità dei ragazzi".

Il centro nascerà presso i locali comunali dello Zodiaco, quartiere individuato proprio per problemi di marginalità, realizzando così un "hub sociale" con la presenza anche del centro anziani e del centro diurno per persone con disabilità e nello stesso tempo riqualificare l'area e dare presenza concreta dei servizi sociali.

"Ringrazio il personale dei servizi sociali che ha lavorato per la partecipazione al bando in tempi stretti e ottenendo questo bel risultato" – conclude la Pollastrini.

Anzio, 22 ottobre 2026