Architettura, restauro e design: aperto il bando del Premio CarlottaX 2027 

Promuovere un’architettura capace di coniugare qualità progettuale, responsabilità professionale e innovazione, valorizzando al contempo la cultura e l’identità dei territori. È questo l’obiettivo del Premio CarlottaX, che torna con la sua settima edizione rinnovando l’impegno a riconoscere il valore dei progetti e dei professionisti che interpretano le sfide dell’architettura contemporanea attraverso una visione etica e innovativa.

Istituito nel 2021 in memoria dell’architetto catanese Carlotta Reitano, scomparsa prematuramente nel 2020, il Premio ne incarna i valori umani e professionali. Già presidente della Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania, Reitano si è battuta per promuovere una cultura del progetto attenta alla qualità, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale.

Confermate le quattro categorie della passata edizione: Opere di architettura, Opere di restauro o recupero, Opere di interni e/o design e progetti di giovani architetti Under 35. Possono partecipare professionisti e studi che abbiano realizzato progetti in Italia o all’estero e siano iscritti al relativo Albo professionale o a un’associazione equivalente. Per la categoria Under 35 è richiesta, invece, l’iscrizione alla sezione A di un Ordine italiano degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

A valutare i progetti sarà una giuria internazionale di altissimo livello, presieduta dall’architetta spagnola Elisa Valero Ramos (professoressa ordinaria di Progetti Architettonici presso la Scuola Tecnica Superiore di Architettura dell’Università di Granada), affiancata da Valeria Caramagno (studio CHVL), Alessandro Izzi (consigliere del Consiglio Nazionale APPC), Riccardo di Stefano (vicepresidente dell’Ordine APPC di Catania), Melania Guarrera(presidente della Fondazione APPC di Catania) e Luca Carosi (presidente dell’Ordine APPC de L’Aquila). Oltre all’assegnazione dei riconoscimenti in gara, la commissione selezionerà le opere meritevoli della menzione d’onore e dei premi speciali “Città di Catania” e “Città de L’Aquila”.

Per partecipare sarà possibile inviare gli elaborati entro il prossimo 18 gennaio 2027 nell’apposita sezione del sito nazionale dei concorsi di architettura, dove sarà possibile consultare il bando completo e richiedere eventuali chiarimenti: https://premi.concorsiawn.it/carlottaxarchitettura-2027/home.

La tappa conclusiva con premiazione e mostra si terrà il prossimo 17 marzo a L’Aquila.