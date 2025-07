(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*CASO RAMY, DE CORATO(FDI): «BENE PIANTEDOSI PER TUTELA LEGALE STATO AI

CARABINIERI. CON PDL FDI PRESENTATA IERI VERRA’ RAFFORZATA».*

Milano, 05 Luglio 2025 – «Nel Decreto sicurezza approvato recentemente,

come abbiamo più volte ribadito, ci sarà più tutela e attenzione verso le

Forze dell’Ordine. Attraverso il Pdl presentato ieri alla Camera, che vede

il collega Urzì primo firmatario ed il sottoscritto secondo, abbiamo posto

una maggiore e più incisiva tutela e protezione per tutte le Forze di

Polizia quindi trovo giusto e doveroso che i Carabinieri coinvolti nella

vicenda del caso Ramy, debbano essere protetti e tutelati legalmente dallo

Stato. Concordo le parole dette oggi dal Ministro Piantedosi. Lo Stato,

senza se e senza ma, starà sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine che

sono degni servitori del popolo».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.