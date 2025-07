(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

Aduc – lettera mensile – Luglio 2025

Informazione indipendente per aiutare utenti e consumatori ad aiutarsi.

La nota politica

Mentre Italia ed Europa continuano ad essere abbastanza stabili, non si può dire altrettanto per il resto del mondo: le guerre in corso si riflettono anche sulla nostra economia, che registra inflazione in crescita. Risultato di un paniere che regge grazie alla tenuta dei prezzi energetici: in buona performance grazie al mercato europeo che ha reagito con vigore alla eliminazione – ora arriva al capolinea – del vantaggioso fornitore russo, messo da parte per la sua invasione dell’Ucraina. Un paniere, però, che vede il cosiddetto carrello della spesa sempre in crescita e, in questo mese più che mai, l’aumento dei tipici consumi stagionali: viaggi e servizi turistici, trasporti, carburanti. All’orizzonte non si intravedono politiche per una qualche modifica. Se guardiamo gli attori della politica, questo vale sia per governo che opposizioni. Il nostro buon piazzamento – storico ed economico – in Europa ci dà risultati.

Aduc,

1- sul piano esecutivo

* le multe dei Comuni per fare cassa sono sempre all’ordine del giorno e noi aiutiamo a fare ricorsi e rilevare, con estrema difficoltà, cosa dovrebbe cambiare.

* il telemarketing, essenzialmente per telefonia ed energia, continua imperterrito.

* contese condominiali.

* verifica e ricorsi per operazioni bancarie e finanziarie.

* verifiche e ricorsi per le disfunzioni della pubblica amministrazione.

* rapporti e servizi con artigiani

* viaggi andati male.

* acquisti non conformi e difettosi

* diritti degli immigrati

* diritti sanità pubblica, in particolare Rsa.

2- sul piano informativo e denuncia

articoli, editoriali, notizie e vignette pubblicate su http://www.aduc.it, Facebook/Meta, Twitter/X Instagram, Mastodon e Bluesky.

Nello scorso GIUGNO abbiamo:

– pubblicato su web e social 261 TRA ARTICOLI E NOTIZIE;

– inviato 15 NEWSLETTER SETTIMANALI a chi si è specificamente iscritto alle stesse (Avvertenze [generalista], Salute, Droghe e Investire Informati): https://www.aduc.it/info/newsletter.php

