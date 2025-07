Uispress n. 26 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 4 luglio 2025

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

Salto triplo: il Consiglio nazionale Uisp lancia lo slogan della prossima stagione. La relazione di Tiziano Pesce

Sabato 28 giugno 2025 si è tenuto, in modalità on line, il Consiglio nazionale Uisp con questo ordine del giorno: 1) approvazione verbale riunione del 12/04/2025; 2) comunicazioni del Presidente; 3) integrazione incarichi di responsabilità; 4) nomina Dirigenti Settori di Attività; 5) norme procedure costi coperture assicurative tesseramento 2025–2026 e quote economiche card formazione; 6) bilancio preventivo 2025–2026; 7) ratifica Commissariamento Comitato Territoriale Rieti; 8) varie ed eventuali.

“Prima di chiudere con le mie comunicazioni – ha concluso Pesce – vi anticipo il lavoro sinergico – ormai in dirittura d’arrivo – che stiamo portando avanti con il settore Comunicazione e Stampa, il Centro Studi e Ricerca e il grafico, creativo e dirigente Uisp Andrea Dreini, per definire uno slogan e un segno grafico capaci di sintetizzare le sfide che l’Uisp ha di fronte, caratterizzando così la Tessera e la Campagna di adesione alla Uisp per la prossima stagione 2025/2026: ‘SALTO TRIPLO: includere, rigenerare, innovare’”Leggi l’articolo

A Rimini il gran finale di SportPerTutti Fest all’insegna della sostenibilità ambientale e della pace

L’Uisp cala il poker, il gran finale dello SportPerTutti Fest ha visto la presenza dei dirigenti di quattro SdA Uisp, dal nuoto alla pallavolo, dal calcio alla pallacanestro. La cornice è stata superfestosa, con le ragazze delle Finali giovanili di Pallavolo e le squadre del Sitting Volley che hanno sventolato un’enorme bandierona della pace, incastonata nei colori giallo oro e verde della bandiera Uisp.

I colori della pace e quelli della sostenibilità ambientale hanno dato vita ad una serie di coreografie, sugellate da premiazioni del tutto speciali: piante di ulivo consegnate alle squadre vincitrici al posto delle solite coppe e targhe. Per tutti e tutte una medaglia di partecipazione con un “Grazie” firmato da Fabrizio Giorgetti che ha passato il testimone a Donatella Cinquino, neocoordinatrice nazionale del Sda Pallavolo Uisp

Uisp sulla Rai con la Follow Me Cup a Cagliari, l’iniziativa velica rivolta a persone cieche e ipovedenti

Una veleggiata alla portata di tutti nelle acque cristalline della Sardegna: questa è la Follow me Cup, l’evento che unisce vela e inclusione nel suggestivo Golfo degli Angeli, nei pressi del capoluogo sardo. La manifestazione rende protagoniste le persone con disabilità visiva, al fianco di skipper esperti e accompagnatori.

“Una giornata di mare all’insegna dell’inclusione a Cagliari con la seconda edizione della Follow Me Cup, una veleggiata dedicata alle persone non vedenti e ipovedenti – riferisce il TgR Rai Sardegna – teatro dell’iniziativa promossa e organizzata dall’AVAS Sardegna e dall’Uisp, le acque il Golfo degli Angeli. Le imbarcazioni e gli equipaggi sono stati messi a disposizione dagli armatori Vela d’Altura Sardegna”.

“Un esempio di evento realmente inclusivo, che coinvolge tutto l’equipaggio, dove emergono le diverse abilità nella conduzione della barca”, afferma Andrea Culeddu, presidente di Uisp CagliariLeggi l’articolo

Tiziano Pesce ospite di Radio InBlu: “Il sistema sportivo e il Coni riservino maggiore attenzione allo sport di base”

Al termine di una settimana densa di impegni per il mondo sportivo italiano, in cui sono stati eletti i presidenti del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, sabato 28 giugno Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, è intervenuto ai microfoni di Radio InBlu, nella trasmissione di Ugo Scali.

“Questa è l’occasione da parte mia e da tutta l’Uisp di rinnovare le congratulazioni e soprattutto gli auguri di buon lavoro a Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del CONI, e a Marco Giunio De Sanctis, neo presidente del CIP – ha detto Pesce in apertura – Lo ribadiamo da anni ma in questa occasione, di apertura di un nuovo ciclo per il sistema sportivo italiano, è il caso di rilanciare con forza questo nostro auspicio: si arrivi presto ad una maggiore attenzione verso lo sport di base, inteso come diritto di cittadinanza, all’interno dell’importante cornice che ci ha dato l’articolo 33 della Costituzione. Io sono certo che Buonfiglio e De Sanctis, nell’onorare il prestigioso incarico che hanno assunto, riserveranno la massima attenzione anche alla promozione sportiva e al bisogno di giungere a una giusta regolazione dei rapporti fra gli organismi sportivi riconosciuti”.

Differenze 2.0, il progetto Uisp contro la violenza sulle donne. Il primo luglio si è tenuta la riunione di avvio

I diritti vanno difesi, rimarcati, assimilati. Soltanto così diventano cultura condivisa, quotidiana. Vale anche per i diritti di genere, a cominciare dal rispetto e dalla consapevolezza. Il progetto Differenze 2.0 vede di nuovo l’Uisp in campo, dopo la positiva esperienza del 2021-22. Anche in questa edizione il progetto coinvolgerà gli istituti superiori di sette Regioni e altrettante città: Basilicata (Potenza); Calabria (Castrovillari); Campania (Napoli); Emilia Romagna (Forlì); Puglia (Martina Franca); Sardegna (Nuoro) Sicilia (Enna). In ogni città saranno coinvolte due classi con l’attivazione di sette laboratori sperimentali di co-progettazione rivolti a circa 350 ragazzi e ragazze.

“Il progetto aggiunge campi di intervento sempre più attuali – ha detto Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp e del progetto – al centro ci sarà sempre il contrasto alla violenza maschile sulle donne, ma affronterà nello specifico i fenomeni di violenza on line, cyber bullismo e revenge porn, con approfondimenti sul tema del linguaggio”.

“Lo sport è una cartina al tornasole, un elemento rivelatore di come il linguaggio del corpo deve essere ascoltato e compreso per realizzare relazioni diverse”, ha detto Eleonora Pinzuti, Comitato scientifico del progetto Differenze 2.0Leggi l’articolo

Progetto Sport Act: invecchiare bene e in salute si può, il convegno di Uisp Toscana

Una mattinata di discussione sull’invecchiamento attivo, sui sani stili di vita, sulle pratiche sportive e anche sulla prevenzione attraverso lo sport: è stato un successo il convegno sull’invecchiamento attivo, “Sport e territorio: energie in movimento per un invecchiamento attivo e una comunità che cresce”, organizzato da Uisp Toscana, in collaborazione con Anci Toscana nell’ambito del progetto Sport Act.

Gli italiani sono sempre più anziani, lo dicono tutte le statistiche a disposizione. E nulla fa pensare che la tendenza possa essere invertita, almeno nel breve periodo: invecchiare in un modo sano e attivo diventa quindi una delle principali sfide per la popolazione. Quali soluzioni possono essere adottate per vivere a lungo e bene?

“Quella dell’invecchiamento della popolazione – riflette Marco Ceccantini, presidente Uisp Toscana – è una delle principali sfide che ci attendono. Una sfida che Uisp vuole e deve affrontare da protagonista, contribuendo a individuare soluzioni per vivere a lungo e bene, attraverso l’attività sportiva e uno stile di vita sano e corretto”Leggi l’articolo

Uisp Friuli-Venezia-Giulia: inaugurato il Percorso Ungaretti, parte del progetto “10mila passi di salute”

Giovedì 26 giugno, a Sagrado, in provincia di Gorizia, è stato inaugurato il “Percorso Ungaretti”, nell’ambito del progetto “FVG in movimento. 10mila passi di salute”. L’iniziativa, di cui Uisp Friuli-Venezia-Giulia è partner, è organizzata Federsanità Anci Friuli-Venezia-Giulia in collaborazione con il Comune di Sagrado.

“L’Uisp crede nell’attività sportiva, nella promozione del benessere, ma soprattutto nella prevenzione, per la tutela della salute – afferma Sara Vito, presidente Uisp Friuli-Venezia-Giulia – Oggi, come partner del progetto “10.000 passi di salute”, siamo a rappresentare le associazioni, il movimento sportivo e il terzo settore di cui facciamo parte”.

Icehearts Campania: sport, relazione e comunità nell’area Flegrea con nuoto, camminate educative, calcio

C’è un modo diverso di fare sport. Un modo che mette al centro la relazione, la continuità, la cura. È quello scelto da Icehearts, un progetto finanziato dal programma europeo EU4Health-2022, coordinato da ISCA – International Sport and Culture Association e promosso in Italia dall’Uisp attraverso una rete di 12 comitati territoriali. Da novembre 2024, il progetto promosso da Uisp Campania nell’area Flegrea offre a 26 bambine e bambini tra gli 8 e i 12 anni un percorso educativo-sportivo stabile, costruito in rete con scuole, servizi sociali e associazioni del territorio.

Il team di educatori e operatori sportivi e mentor ha lavorato in stretta collaborazione, adattando le proposte ai bisogni dei partecipanti e predisponendo, per i casi più delicati, veri e propri percorsi educativi personalizzati. La presenza continuativa di queste figure, la dimensione di gruppo e la relazione di fiducia costruita nel tempo sono stati gli elementi chiave dell’esperienzaLeggi l’articolo

“Io vi propongo il contrario: lentius, profundius e soavius”. 30 anni senza Alex Langer, pacifista e ambientalista

Un anno prima di suicidarsi, il 3 luglio di trent’anni fa, Alex Langer tenne un discorso ad Assisi, poi finito in un libro postumo insieme ad altri suoi scritti, Il viaggiatore leggero (Sellerio, 1996). Quel discorso tracciava un memorandum sui rischi ambientali, sociali ed economici che con gli anni si sono rivelati tragicamente profetici. Le parole di Langer immaginavano un “futuro amico” e suggerivano come realizzarlo. Tutto molto diverso da quello che, già all’epoca appariva concretamente all’orizzonte. Giustizia, libertà, riconciliazione con la natura: parlava di “patti” Alex Langer, forme di alleanze capaci di restituire dignità e giustizia, con la natura e tra esseri viventi.

E per spiegare la necessità di un ribaltamento di prospettiva, prese a modello il motto del barone De Coubertin, l’inventore dei moderni Giochi olimpici, figli del produttivismo vittoriano e della competizione sfrenata. E’ così citius, altius, fortius divennero il loro opposto: più lenti, più in profondità, più dolcemente. Gianmario Missaglia, allora presidente Uisp, non rimase indifferente a questa riflessione e pose la citazione di Langer come incipit del capitolo numero sei del suo testo più noto, Il baro e il guastafeste, ristampato dall’Uisp recentemente insieme ad altri suoi scrittiLeggi l’articolo

Istat, aumentano i praticanti ma i sedentari rimangono ancora molti. Cresce il drop out tra i giovani

Quasi una persona su tre pratica con continuità uno sport. Nel 2024 sono più di 21 milioni 500mila le persone di 3 anni e più che nel nostro Paese praticano uno o più sport nel tempo libero (il 37,5% della popolazione di 3 anni e più). Tra questi il 28,7% pratica uno sport con continuità e l’8,7% saltuariamente. La tendenza a praticare sport cresce nel tempo: nel 1995 la quota di sportivi tra le persone di 3 anni e più era pari al 26,6%. Sono questi alcuni aspetti più importanti emersi dalla presentazione dei dati Istat 2024 ‘La pratica sportiva in Italia’.

Il Nord-est è la ripartizione geografica con la quota più elevata di praticanti (43,9%), seguito dal Nord-ovest e dal Centro (rispettivamente il 41,7% e il 41,5%).

L’interruzione della pratica sportiva è un fenomeno da monitorare, soprattutto tra i più giovani. Già a partire dai 10 anni, infatti, cresce il numero di chi dichiara di aver smesso di fare sport. Nel 2024 sono circa 1 milione e 560mila i giovani tra i 10 e i 24 anni che affermano di aver praticato sport in passato, ma di averlo poi abbandonatoLeggi l’articolo

Uisp Foggia Manfredonia al fianco dei detenuti della casa circondariale con il progetto Time-out

Mercoledì 2 luglio si è concluso il progetto Time-out, promosso dal Comitato territoriale Uisp Foggia Manfredonia, presso la casa circondariale di Foggia.Lo sport come valore sociale, in collaborazione con la direzione e le autorità competenti, crea tra i detenuti un momento di normalità, uno sprazzo di serenità e di socialità autentica dentro una cornice della propria vita in cui si è persa la libertà. Lo sport inoltre crea benessere psicofisico, soprattutto nelle stagioni calde quando nel carcere diminuiscono le attività trattamentali.

“Il progetto è iniziato circa un anno fa – racconta il vicepresidente Uisp Foggia Manfredonia Orazio Falcone – abbiamo svolto attività di ginnastica sia nella sezione maschile che nella sezione femminile e abbiamo qualificato cinque persone come arbitri. Faccio l’arbitro da tanti anni, in Federazione e nell’Uisp, ma l’educazione e il rispetto che ho trovato all’interno di questo campo durante il torneo non li avevo mai visti”

Il progetto europeo EHLA ci indica la strada per promuovere salute: benessere fisico, mentale e sociale

Il 30 giugno l’Organizzazione Mondiale della Salute ha pubblicato il Rapporto della sua Commissione per la Connessione sociale, rivolta ai vari stakeholders, dalle istituzioni preposte alla salute a quelle della amministrazione dei territori. L’obiettivo prioritario è promuovere la presa di coscienza sull’importanza del fenomeno del disagio psicofisico e sociale spronando gli Stati, le istituzioni e le organizzazioni della società civile ad adottare, ognuno dalla propria posizione e ruolo, le misure necessarie ad affrontarlo.

Tre i progetti europei che attualmente vedono la Uisp impegnata sul fronte della promozione dell’attività fisica salutare ci sono ABC for mental health, Movement Pills e EHLA. Il capofila di quest’ultimo è l’organizzazione irlandese Sourpassport, la Uisp è partner con il coinvolgimento del Comitato Uisp di Verona.

Massimo Gasparetto, responsabile Politiche promozione della salute e welfare Uisp, ha presentato le strategie Uisp in materia di promozione del benessere delle persone: “Dobbiamo abbandonare l’illusione che i problemi complessi possano essere risolti con soluzioni semplici. La promozione della salute e il cambiamento degli stili di vita non sono solo sfide tecniche: sono trasformazioni culturali e sociali” Leggi l’articolo

Tran-Sport a Caltanissetta: con il progetto Uisp un mese di sport e inclusione

Sin dall’inizio di luglio due quartieri di Caltanissetta, il quartiere Balate-Pinzelli e il quartiere San Luca, saranno protagonisti di “Amici in campo, uniti per lo sport e la pace”, la serie di eventi ludico sportivi dedicati a bambini, ragazzi e adulti promossi dal Comitato Uisp di Caltanissetta nell’ambito del progetto Tran-Sport.

Il quartiere Balate-Pinzelli vedrà protagonista la giovane cittadinanza con un torneo di calcetto che si svolgerà nel campetto di via Cesare Pavese nei giorni 2, 4 e 7 luglio. Calendario più fitto quello delle attività che si svolgeranno ogni martedì e giovedì di luglio nel quartiere San Luca, presso il Giardino della legalità, sempre dalle 18 alle 21.

Le iniziative hanno l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, il dialogo tra comunità e la valorizzazione degli spazi pubblici attraverso il linguaggio universale dello sport, come dichiara il presidente Uisp Caltanissetta, Alfonso Tumminelli: “Con ‘Amici in campo’ intendiamo promuovere l’idea di una città che si riconosce nei suoi spazi pubblici e li trasforma in luoghi di relazione e crescita collettiva”Leggi l’articolo