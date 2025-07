Nota stampa – Modifiche temporanee alla viabilità per concerto chiusura Festival Toscanini 2025 del 09/07/2025

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

—————————————————-Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

—————————————————-ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2025-893 DEL 02/07/2025

PIAZZA DUOMO – MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CONCERTO DI

CHIUSURA DEL FESTIVAL TOSCANINI 2025” DEL 09/07/2025.

Tenuto conto della richiesta di modifica temporanea alla viabilità pervenuta a questo uffici

da Fondazione Arturo Toscanini, in merito all’esigenza di istituire modifiche temporanee alla

circolazione stradale e pedonale dal 08/07/2025 al 10/07/2025 ed in caso di maltempo fino

all’ 11/07/2025, consistenti in chiusure alla circolazione stradale e pedonale in piazza Duomo

al fine di consentire lo svolgimento del concerto di chiusura della manifestazione “Festival

Toscanini 2025” previsto per il giorno 09/07/2025 (ed in caso di condizioni meteorologiche

avverse il giorno 10/07/2025);

Considerato di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire il regolare

svolgimento della manifestazione;

ORDINA

Dalle ore 07:00 del 08/07/2025 alle ore 17:00 del 10/07/2025 e comunque fino a

cessate esigenze:

Restringimenti localizzati di carreggiata per sosta veicoli ed apparati nei

seguenti tratti stradali:

Strada del Consorzio

Via Cardinal Ferrari

Vicolo del Vescovado

Dalle ore 07:00 del 08/07/2025 alle ore 03:00 del 10/07/2025 dalle 00:00 alle

17:00del 10/07/2025 e comunque fino a cessate esigenze:

Istituzione del divieto di transito eccetto mezzi di soccorso, d’emergenza e

antincendio nei seguenti tratti stradali:

Piazza Duomo eccetto veicoli diretti Curia Vescovile;

Strada Al Duomo tratto compreso tra il civ.6 e piazza Duomo eccetto

diretti agli alberghi e Curia Vescovile;

Piazzale Battistero breve tratto compreso tra il Battistero di Parma e

piazza Duomo.

Strada del Consorzio intersezione Piazza Duomo

Vicolo del Vescovado

Dovrà essere garantito accesso a passi carrabili Strada del Consorzio civ.2.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di

variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle

disposizioni degli organi di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati

dall’art. 12 del Codice della Strada.

In caso di maltempo :

Il giorno 10/07/2025 dalle ore 07:00 alle 24:00 ed il giorno 11/07/2025 dalle ore

00:00 alle 17:00 e comunque fino a cessate esigenze (concerto):

Istituzione del divieto di transito eccetto veicoli di soccorso, d’emergenza e

antincendio nei seguenti tratti stradali:

Piazza Duomo;

Strada Al Duomo tratto compreso tra il civ.6 e piazza Duomo eccetto

diretti agli alberghi;

Piazzale Battistero breve tratto compreso tra il Battistero di Parma e

piazza Duomo.

Strada del Consorzio

Dovrà essere garantito accesso a passi carrabili Strada del Consorzio civ.2.

La segnaletica necessaria sarà posizionata conformemente alle norme del C.d.S. dal Comitato Organizzatore

Fondazione Arturo Toscanini, Viale Barilla 27/a Parma.

Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di

autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.

Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la segnaletica e della

sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione.

Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del

controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante

pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

