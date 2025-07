(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, LEONCAVALLO, DE CORATO (FDI): «GIUSTA RICHIESTA 3 MILIONI DI

RISARCIMENTO DELLO STATO. DOPO 50 ANNI AREA VA LIBERATA AL PIU’ PRESTO».*

Milano, 04 Luglio 2025 – «Apprendo che lo Stato ha richiesto al Centro

Sociale Leoncavallo un risarcimento pari a tre milioni di euro. Sono

pienamente d’accordo ed è anche quanto, da mesi, sottolineo. Ora, però, è

arrivato il momento di intervenire una volta per tutte. La struttura di vai

Watteau va sgomberata in tempi brevi! Mi auguro che questa triste vicenda,

fra poche ore, finalmente si possa concludere perché, nel frattempo, le

conseguenze di tutti questi rinvii e perdite di tempo che da anni si

protraggono, le stanno pagando gli italiani. Stiamo parlando di abusivi

cinquantennali. Ormai, poi, il Leoncavallo è diventato una realtà di affari

e di feste a suon di alcol e droghe che non ha nulla a che vedere con la

politica, salvo nei giorni in cui devono impedire lo sfratto».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.