[Comune Palermo] Fondi regionali al Comune per eventi culturali – Dichiarazione consiglieri Di Gangi, Carmelo Miceli e Forello

Roma, 4 Luglio 2025

«Abbiamo sempre posto grande attenzione alla trasparenza nell'utilizzo dei

fondi pubblici, soprattutto per quelli destinati alla cultura, allo sport e

agli eventi.

A maggior ragione oggi, alla luce di quanto sta emergendo sulla gestione

regionale di questi finanziamenti, riteniamo doveroso fare chiarezza anche

a livello comunale.

Durante l’esame in Commissione della seconda variazione di bilancio,

abbiamo accertato l’inserimento di uno stanziamento regionale di 250.000

euro per alcune manifestazioni culturali, individuate senza alcuna

selezione pubblica né coinvolgimento del Comune a noi noto.

Abbiamo quindi presentato un’interrogazione per chiedere conto delle

modalità con cui il Sindaco ha ritenuto di accettare queste risorse,

condividendo di fatto le scelte operate dalla Regione.

Oggi stesso abbiamo anticipato all’Assessora al Bilancio che sarà

nuovamente convocata anche su altri aspetti collegati a questo tema.

Infatti, anche a livello comunale risulterebbero centinaia di affidamenti

diretti nel settore della cultura e dello sport.

Serve, adesso più di prima, e pretenderemo anche in questa circostanza

massima trasparenza».

Lo dichiarano Mariangela Di Gangi (PD), Carmelo Miceli (Misto) e Ugo

Forello (OSO), componenti di opposizione in Commissione Bilancio al Comune

di Palermo.

