[Comune Palermo] Dichiarazione Giuseppe Mancuso – Giunta approva progetto lavori collegamento Via Tritone Via Rosario Nicoletti

” Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta

Comunale, del progetto definitivo per la realizzazione del collegamento

viario tra via Tritone e via Rosario Nicoletti. L’opera rappresenta

un’infrastruttura importante che collegherà la borgata marinara di

Sferracavallo con la viabilità della città. Un intervento atteso da più di

trent’anni dai residenti, che risponde a una storica criticità in termini

di mobilità e fruizione del territorio. Quest’opera tutelerà la sicurezza

dei residenti e migliora la mobilità urbana, valorizzando al contempo uno

dei tratti costieri più belli della nostra città”.

Lo dichiara il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale Giuseppe

Mancuso