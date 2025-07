(ARC) Assestamento: Rosolen, 20 mln in pi a famiglia, studio, lavoro

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 Udine, 3 lug – “L’Amministrazione regionale sta lavorando da

anni su diversi fronti per tutelare il potere d’acquisto delle

famiglie, per garantire il diritto allo studio, per promuovere

l’innovazione sociale al fine di creare un territorio sempre pi?

attrattivo. Anche con questo assestamento di bilancio continuiamo

a ottimizzare gli investimenti in questi settori chiave per lo

sviluppo e la crescita del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha affermato oggi l’assessore regionale al Lavoro, formazione,

istruzione, famiglia, Alessia Rosolen, intervenendo in VI

Commissione consiliare per illustrare i principali provvedimenti

previsti nella manovra.

Tra gli interventi pi? significativi, Rosolen ha evidenziato il

rafforzamento del “Pacchetto scuola”, con uno stanziamento di 4,5

milioni di euro destinato a incrementare il personale docente,

amministrativo, tecnico e ausiliario, a sostenere l’offerta

formativa e a far fronte alle principali criticit? del sistema

scolastico regionale, in particolare per garantire la presenza

dei pres?di scolastici nelle aree montane. Un impegno, quello

sull’istruzione, che mantiene una continuit? con gli anni

precedenti.

La legge di assestamento riserva un’attenzione particolare alla

Scuola in Ospedale (SIO), con ulteriori 150mila euro, oltre a

quelli gi? stanziati a bilancio, destinati a sostenere attivit?

extra didattiche pomeridiane ed estive rivolte ai bambini e ai

ragazzi ricoverati, anche nei mesi di chiusura delle scuole. “La

SIO – ha ricordato Rosolen – ? diventata un fiore all’occhiello

del Friuli Venezia Giulia da quando, nel 2019, abbiamo modificato

la legge regionale sull’istruzione, includendo una specifica

disciplina per l’insegnamento in ospedale e a domicilio, dalla

scuola dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado, un

unicum a livello nazionale”.

Ampio spazio viene riservato anche al tema dell’inclusione

studenti con disabilit? anche nelle scuole paritarie non coperte

dal Pacchetto scuola riservato agli Istituti statali. Confermata

anche la valorizzazione dello sport a scuola, grazie a un

2025 e 360mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. “Con una

norma innovativa – ha spiegato Rosolen – siamo la prima Regione

in Italia a intervenire in collaborazione con le direzioni

competenti in materia di sport e salute, le Universit? regionali,

il Coni, Sport e Salute e l’Ufficio scolastico regionale per

rafforzare le ore di educazione fisica, sia potenziando l’orario

curricolare sia sostenendo progetti gi? attivi come il Movimento

in 3S, anche attraverso l’impiego di laureati in scienze motorie”.

Si rafforza inoltre il capitolo dedicato all’housing

universitario, con 3,5 milioni per sostenere gli interventi

infrastrutturali, tra cui quello previsto nella Caserma Rossetti

a Trieste.

La manovra guarda anche alle famiglie, con un incremento di 6

milioni di euro per la Dote famiglia. Crescono di un milione di

euro le risorse per l’abbattimento delle rette dei nidi, cos? da

mantenere inalterati gli importi e rispondere a tutte le

richieste presentate entro fine maggio per l’anno educativo

2025/2026.

Nel campo del sostegno agli anziani, la Regione amplia la platea

dei beneficiari del bonus pensioni minime erogate da Inps,

includendo i soggetti che hanno maturato il diritto all’assegno

sociale sostitutivo previsto dalla legge 118/1971 e, con un

emendamento in via di presentazione, anche i titolari di assegno

mensile con percentuale di invalidit? pari o superiore al 74% che

non lavorano.

L’assestamento di bilancio riserva poi una quota importante alle

politiche per la ricerca. Elettra Sincrotrone riceve 5,5 milioni

di euro per coprire le spese relative all’acquisto dell’area di

Cava Scoria e per i lavori di ripristino funzionali alla

realizzazione di un impianto fotovoltaico, volto a ridurre il

consumo energetico e per permettere un funzionamento degli

acceleratori al 100%, riportando la produttivit? scientifica e il

trasferimento tecnologico ai livelli ottimali.

Sul fronte dell’innovazione legata all’idrogeno, 4,7 milioni

saranno destinati a un Avviso pubblico per sostenere l’assunzione

di personale da parte delle Universit? e degli enti di ricerca

che nel 2024 hanno ottenuto finanziamenti Pnrr per infrastrutture

dedicate, cos? da dare continuit? e sviluppo ai progetti in corso.

“Si tratta – ha concluso Rosolen – di una manovra che guarda

avanti, con una visione integrata tra sostegno alle persone,

crescita educativa, attrattivit? dei territori e sviluppo

scientifico”.

