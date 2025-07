(ACON) ASSESTAMENTO. VI COMM: OK A 23 MLN PER SCUOLA, LAVORO E IMMIGRATI

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

programmazione regionale che formano la manovra finanziaria

estiva (disegno di legge 56 Rendiconto generale per l’esercizio

finanziario 2024; ddl 57 Assestamento del bilancio per gli anni

2025-27; Documento di economia e finanza regionale – Defr 2026)

sono arrivati all’attenzione della VI Commissione consiliare

presieduta da Roberto Novelli (FI), che li ha approvati a

maggioranza.

I settori di competenza sono lavoro, formazione, istruzione,

politiche giovanili e famiglia, presenti all’articolo 7 del ddl

57, per un valore di circa 22,1 milioni di euro anno corrente

oltre a delle variazioni tabellari che portano il numero

all’ins?, illustrati dall’assessore Alessia Rosolen. E una

variazione tabellare per ulteriori 1,28 mln riferita all’articolo

9 per interventi di rigenerazione urbana ove c’? una forte

presenza di stranieri, risorsa esplicitata dall’assessore

Pierpaolo Roberti, che ha anche detto del Defr quanto ad aver

recepito l’ultima norma sul controllo delle strutture per gli

stranieri minori non accompagnati, che ha fissato paletti alla

nascita di nuove strutture.

Tra le poste per il 2025 dell’articolo 7, esplicitate invece

dall’assessore Rosolen, si segnalano 4,5 mln per una convenzione

con l’Ufficio scolastico regionale per il cosiddetto Pacchetto

scuola; 5,5 mln ad Elettra-Sincrotrone Trieste per l’acquisto di

Cava Pietra Scoria in fase di ripristino ambientale, per

installarvi un impianto fotovoltaico; 3,5 mln a favore di Ardis

per nuovi alloggi universitari, in particolare presso l’ex

caserma Rossetti di Trieste. Oltre a 1,25 mln, in questo caso nel

triennio 2025-27, per potenziare l’attivit? sportiva e motoria

nelle scuole.

Altre poste minori per il corrente anno vanno al cluster MareTC

Fvg-Maritime Tecnology (40mila euro) e per la scuola in ospedale

dei ragazzi temporaneamente ricoverati (150mila), mentre si

modifica la legge regionale 9/2023 per ampliare l’elenco degli

uffici presso i quali indirizzare i neolaureati per tirocini in

materia di immigrazione, ricomprendendo anche la Sezione

specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Trieste

(320mila euro nel triennio) e si sostengono le Fondazioni ITS

Academy con 200mila euro per borse di studio nel 2026.

Inoltre, in accordo con Inps che ricever? le risorse, la Regione

amplia la platea dei beneficiari del bonus pensioni minime

erogate dall’istituto, includendo i soggetti che hanno maturato

il diritto all’assegno sociale sostitutivo, previsto dalla legge

118/1971 su mutilati e invalidi civili, e anche i titolari di

assegno mensile con percentuale di invalidit? pari o superiore al

74% che non lavorano. “Ai 1.200 beneficiari dell’assegno sociale

di pensione di inabilit? – ha detto la Rosolen -, se ne

aggiungeranno altri 4.200”.

Da ultimo, per l’innovazione legata all’idrogeno, 4,7 mln, che si

aggiungono a una ventina di mln del Fondo sociale europeo,

saranno destinati a un avviso pubblico per l’assunzione di

personale da parte delle Universit? e degli enti di ricerca che

nel 2024 hanno ottenuto finanziamenti Pnrr per infrastrutture

dedicate.

L’assessore ha poi detto di 2,5 mln per l’abbattimento degli

interessi dei mutui contratti dalle famiglie con tre figli, 1,05

mln per gli studenti con disabilit? anche nelle scuole paritarie

non coperte dal Pacchetto scuola, risorse per le patenti di

mestiere, 450mila euro per gli istituti che formano ragazzi con

disabilit?.

Plauso da tutti per quanto attiene la promozione dello sport

nelle scuole, cos? come per la scuola in ospedale e per

l’estensione dell’assegno sociale, poi i distinguo.

Rosaria Capozzi (M5S) ha chiesto se si potevano trovare delle

soluzioni al fatto che sia stata esaurita solo la met? dei 21 mln

a disposizione per gli assegni sociali, come ad esempio

ipotizzare una terza rata oppure aumentare l’Isee per i

beneficiari.

Serena Pellegrino (Avs) ha detto di non capire bene la

connessione tra ambito subacqueo, aerospazio ed energia

rinnovabile quando si parla del cluster MareTC Fvg; ha trovato

troppo generico il comma sul protocollo d’intesa con l’Ufficio

scolastico, ovvero voleva sapere a quali istituti si riferisce;

quanti megawatt sono previsti per l’impianto fotovoltaico nella

Cava Pietra Scoria.

Andrea Carli (Pd) ha chiesto se la patologia conosciuta come

Disturbo da deficit di attenzione e iperattivit? (nota con

l’acronimo inglese di Adhd) sia gi? presa in carico dalla

Regione; si ? detto preoccupato di quella che sembra una

riduzione di fondi ai licei sportivi; ha chiesto specifiche sulla

misura per il pre e post accoglienza scolastica fuori dagli

accordi programmatici quadro (Apq).

Per Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), “quando si sostiene il

cluster mare, ? bene essere consapevoli che si finanzia ricerca

che ha risvolti militari”. Inoltre “sul fotovoltaico, si guarda

sempre solo il lato economico, in questo caso perch?

Elettra-Sincrotrone spenda di meno, invece dovrebbe essere

preponderante quello della riduzione delle emissioni, ma temo che

qui non sar? cos?”.

Manuela Celotti (Pd) ha fatto un ragionamento sui plessi dove gli

studenti calano di numero, sul sostegno agli studenti pi?

fragili, sui servizi comunali collegati al doposcuola da

prevedere non solo per le aree interne, su cui presenter? degli

emendamenti specifici per chiedere una linea di finanziamento

specifica per implementare i servizi scolastici ed

extrascolastici su tutto il territorio e garantire cos? una

uniformit? dell’offerta.

Preoccupata per le classi multietniche, Laura Fasiolo (Pd)

vorrebbe l’attivazione di tavoli di confronto per risposte

strutturali dall’esigenza di imparare la lingua italiana alla

mediazione culturale; una scuola aperta nei pomeriggi che non

escluda di accompagnare i ragazzi all’uso delle biblioteche

civiche e dei piccoli musei sparsi in regione; garantire un

servizio di psicologia scolastica negli istituti, anche nelle

universit?, che affianchi il bonus psicologo.

Una attenzione, questa, richiesta anche da Massimiliano Pozzo

(Pd) che ha suggerito una verifica rispetto all’andamento del

bonus, ma anche un intervento per chi si occupa delle attivit? di

sostegno per i ragazzi con disabilit?.

“MareTC Fvg ? un accessorio di cui dovremmo fare a meno, si

investe su un soggetto che sta creando pi? problemi che

benefici”, ha esordito Giulia Massolino (Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg), ponendo poi delle perplessit? “sui 5 mln

per l’acquisto di una cava dismessa; bene che Elettra-Sincrotrone

volga al fotovoltaico, ma in quella cifra speriamo sia incluso

altro oltre alla compravendita del sito”. E positivo anche

“l’abbattimento delle rette per gli asili nido, ma si dovrebbe

intervenire anche per assicurare il personale”.

Luned? prossimo, 7 luglio, ad affrontare le parti di propria

competenza saranno al mattino la Commissione II e al pomeriggio

la Quarta, marted? 8 la Quinta e la Terza, mentre mercoled? e

gioved? i provvedimenti torneranno in I Commissione per il

definitivo approdo in Aula previsto dal22 al 24 luglio.

