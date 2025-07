(ACON) ASSESTAMENTO. CARLI (PD): CRESCITA PIL LENTA, SERVONO RISORSE MIRATE

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 3 lug – "Per il quarto anno consecutivo, la

crescita del prodotto interno lordo (Pil) in Friuli Venezia

Giulia ? inferiore rispetto al resto d’Italia: ci? ? avvenuto sia

durante le fasi espansive del ciclo economico, sia in occasione

del rallentamento registrato negli ultimi trimestri, dimostrando

una generale difficolt? nella crescita economica rispetto ad

altre Regioni che certamente non godono della stessa grande

abbondanza di risorse presenti nel bilancio regionale del Friuli

Venezia Giulia. Visto il ripetuto confronto con il passato

rispetto alle maggiori risorse oggi disponibili, non possiamo

permetterci che questa ricca dotazione non risponda ai problemi

che ci sono e che altre Regioni a statuto ordinario, con meno

risorse, stanno affrontando meglio di noi”.

Lo ha detto il consigliere regionale Andrea Carli

(Pd)intervenendo nella discussione preliminare, oggi in I

Commissione integrata, sull’assestamento di bilancio 2025-27 e lo

ribadisce in una nota.

“Sarebbe ingeneroso e non veritiero affermare che va tutto male,

anzi – ammette Carli – concordiamo che per molti versi la

situazione della nostra regione sia invidiata da molti. Tuttavia

non ? nemmeno possibile avviare una dibattito sull’assestamento

di bilancio regionale senza alcun accenno alle cose da

migliorare, a partire proprio dalla crescita economica, rispetto

alla quale riteniamo sarebbe importante effettuare maggiori

approfondimenti. Con le risorse disponibili, il Friuli Venezia

Giulia dovrebbe avere una crescita economica maggiore del resto

d’Italia, ma cos? non ? da tempo e non vi sono al momento n?

spiegazioni n? tantomeno soluzioni”.

Sulle imprese, per il dem “al netto dei doverosi interventi sui

fondi di rotazione disponibili alle imprese e al settore agricolo

e alle risorse per le infrastrutture dei consorzi industriali,

evidentemente c’? qualcos’altro da fare. Perch? altrimenti il

cambiamento anche a livello di crescita economica sarebbe gi?

avvenuto e questa cosa non sta avvenendo”.

Carli cita inoltre la questione dei redditi: “? vero che sono

maggiori rispetto alla media nazionale, ma ? altrettanto vero che

sono molto inferiori rispetto al Nord-Est” e affronta il tema

della denatalit? e in particolare l’intervento a favore delle

famiglie che aspettano il terzo figlio: “Sar? certamente gradito,

ma forse non aiuta nell’obiettivo complessivo di cercare di

aumentare la natalit?, dal momento che i nuovi nati nel 2024 sono

diminuiti rispetto all’anno precedente”.

Un accenno, infine, anche al tema legato al comparto unico “con

la Regione che aumenta il numero di dipendenti mentre i Comuni

restano in difficolt?. Molte altre questioni e macro temi saranno

affrontati durante le Commissioni specifiche e, successivamente,

nel dibattito in Aula”.

