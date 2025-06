LG si ritira definitivamente dal settore smartphone dopo 30 anni di attività

(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

LG Electronics ha chiuso definitivamente la sua divisione smartphone, ponendo fine a trent’anni di presenza nel settore della telefonia mobile. Lo ha riportato il quotidiano sudcoreano Chosun Daily, precisando che l’azienda ha interrotto ogni tipo di supporto tecnico e post-vendita a partire dal 30 giugno.

La decisione segna la conclusione di un’epoca per il colosso sudcoreano, che aveva annunciato nel 2021 la volontà di abbandonare il mercato mobile a causa della crescente concorrenza e delle difficoltà nel mantenere quote di mercato. Ora, con lo stop definitivo anche ai servizi di assistenza e aggiornamento software, LG esce completamente dalla scena.

Oltre alla cessazione del supporto post-vendita, LG ha interrotto anche la fornitura di componenti, rendendo impossibile la riparazione dei dispositivi LG presso i centri ufficiali. Il ritiro coinvolge anche i principali servizi digitali dell’azienda, come LG Health, LG Mobile Switch e gli aggiornamenti FOTA (Firmware Over The Air), inclusi quelli per Android.

Secondo Chosun Daily, la quota di mercato degli smartphone LG in Corea del Sud era scesa all’1% negli ultimi mesi, confermando il drastico calo d’interesse da parte dei consumatori. Nonostante l’azienda fosse stata una delle pioniere nella progettazione di smartphone innovativi — come i modelli modulari e gli schermi curvi — non è riuscita a tenere il passo con concorrenti come Samsung, Apple e produttori cinesi in rapida ascesa.

LG continuerà a concentrarsi su altri settori tecnologici, come l’elettronica di consumo, l’intelligenza artificiale, i display e i componenti per veicoli elettrici.