(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 *ALTA VELOCITÀ ADRIATICA, NOMINATO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO. ALBANO

(FDI), “DAL GOVERNO UN FORTE SEGNALE DI ATTENZIONE PER LE MARCHE”*

Roma, 30 giugno 2025 – “Il Governo Meloni ha formalizzato la nomina del

Commissario Straordinario per l’intervento di velocizzazione e

potenziamento della linea ferroviaria adriatica. La scelta è ricaduta

sull’attuale Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI),

l’Ing. Aldo Isi, al quale porgo i miei migliori auguri di buon lavoro”. Lo

dichiara in una nota il sottosegretario all’Economia e Finanze e deputato

di Fratelli d’Italia, Lucia Albano.

“La nomina – continua – conferma la centralità che il tema della dorsale

adriatica occupa nell’agenda di Governo e rappresenta un segnale concreto

dell’impegno dell’Esecutivo per lo sviluppo infrastrutturale delle Marche,

del Centro e del Sud Italia”.

“La figura del Commissario Straordinario, fortemente voluta dal Presidente

Acquaroli, consentirà di ottimizzare e accelerare le procedure

tecnico-amministrative e autorizzative. Ciò si tradurrà in un impulso

decisivo per la realizzazione di un’opera di rilevanza nazionale, che

assumerà un profondo valore economico e sociale per la Regione Marche e per

tutte le aree interessate”.

“Esprimo il mio sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia

Meloni per la nomina odierna, che segna un progresso significativo per il

futuro del nostro territorio e dell’intera dorsale adriatica”, conclude.

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*