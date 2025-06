(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

Sun 29 June 2025 RAMELLI DIMENTICATO, MENTRE SALA COCCOLA GLI ABUSIVI DEL LEONCAVALLO

“Domani in Consiglio Comunale a Milano andrà in scena l’ennesima

rappresentazione ideologica della sinistra milanese, più interessata a fare

operazioni di memoria selettiva che a rendere giustizia a tutte le vittime

della violenza politica. Da una parte, si chiede di intitolare spazi

pubblici ai docenti che non giurarono fedeltà al fascismo – scelta

legittima ma chiaramente strumentale e unilaterale. Dall’altra, Fratelli

d’Italia propone, giustamente, di ricordare con una via Sergio Ramelli

Eppure, il sindaco Sala e la sua maggioranza tacciono o peggio si oppongono

a questa proposta, dimostrando per l’ennesima volta il loro imbarazzo o,

peggio, disinteresse verso una figura che dovrebbe unire nel ricordo ogni

milanese che ripudia la violenza politica, qualunque sia la sua matrice.

Trovo paradossale che mentre si discute se Ramelli meriti una via, il

sindaco si preoccupi invece di “sistemare” gli abusivi del Leoncavallo,

centro sociale che da decenni occupa illegalmente spazi pubblici. Mentre a

questi centri viene garantita tolleranza e in certi casi persino sostegno,

una proposta civile come l’intitolazione di una via a Ramelli non trova

spazio nei pensieri del primo cittadino.

Milano merita una memoria condivisa, non a senso unico. Il ricordo di

Sergio Ramelli è un dovere morale e istituzionale. Ignorarlo per motivi

ideologici è vergognoso. Mi auguro che il Consiglio Comunale trovi

finalmente il coraggio di colmare questa grave lacuna.”

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali, Riccardo De Corato.

On. Riccardo De Corato

Gruppo Fratelli d'Italia