(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 Latronico: Main, una storia imprenditoriale di successo

Un quarto di secolo di innovazione, lavoro e visione imprenditoriale. MAIN, azienda italiana specializzata nella produzione di tessuto non tessuto (Air-Laid), ha celebrato oggi i suoi primi 25 anni di attività con un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, lavoratori, stakeholder e partner del territorio.

Fondata nel 1999 dall’intuizione dell’ingegner Domenico Milesi, pioniere della tecnologia Air-Laid in Italia, e dalla tenacia imprenditoriale della famiglia Lovato, MAIN è diventata in pochi anni un’eccellenza riconosciuta nel panorama internazionale per la qualità dei suoi prodotti destinati ai settori igienico-sanitario, della pulizia e dell’imballaggio.

A portare il saluto istituzionale della Regione Basilicata, l’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, che ha voluto sottolineare il valore di un’impresa nata e cresciuta in Basilicata, nella zona industriale della Valbasento:

“MAIN è l’esempio concreto di come visione, competenze e radicamento sul territorio possano trasformarsi in una storia industriale di successo. Oggi celebriamo non solo 25 anni di attività, ma anche una sfida vinta contro le difficoltà strutturali che, troppo spesso, scoraggiano chi vuole investire qui. Ecco perché – ha proseguito Latronico – il nostro compito come istituzione è quello di programmare e attuare rapidamente politiche in grado di sostenere queste realtà”.

Durante l’evento è stato ripercorso il cammino dell’azienda, che nel tempo ha saputo imporsi accanto a grandi multinazionali, mantenendo però una forte impronta italiana e una vocazione alla qualità e all’innovazione, come suggerisce anche il suo nome: MAIN – Multilayer Absorbent, Innovative Nonwoven.

Una storia di impresa e territorio che guarda avanti con determinazione, puntando su ricerca, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.

“Investire nella Basilicata industriale – ha concluso Latronico – significa credere in una regione che ha potenzialità straordinarie. Sta a noi tutti, politica, imprese e comunità, costruire le condizioni per trattenere e attrarre energie nuove, valorizzando l’esistente e sostenendo chi, come MAIN, da 25 anni fa impresa con coraggio e competenza”.