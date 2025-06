AOU SASSARI – “Pur piccin che tusia…”: la lettura ad alta voce in Neonatologia per accompagnare i neonati nel loro percorso di crescita

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

*“Pur piccin che tu sia…”: la lettura ad alta voce in Neonatologia per

accompagnare i neonati nel loro percorso di crescita*

*Il Rotary Club Sassari, in collaborazione con l’Unicef, ha donato al

reparto di Neonatologia dell’Aou di Sassari una collezione di fiabe

stampate su supporti plastificati*

Sassari, 28 giugno 2025 – È giunto alla sua quarta edizione il progetto *“Pur

piccin che tu sia…”*, una significativa iniziativa volta a promuovere la

lettura ad alta voce ai neonati ricoverati, con l’obiettivo di stimolarne

lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo fin dai primi giorni di vita.

Il progetto, riproposto pochi giorni fa dal comitato provinciale dell’

*Unicef* in collaborazione con il *Rotary Club Sassari*, prosegue ormai da

alcuni anni grazie alla collaborazione con la *Clinica di Neonatologia e

TIN dell’Aou di Sassari*, del corso di Scienze dell’Educazione del

Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (*Dissuf*)

dell’Università degli Studi di Sassari e del *Sistema bibliotecario Coros

Figulinas*.

Numerosi studi scientifici degli ultimi anni hanno evidenziato come la

lettura ad alta voce sin dalla primissima infanzia, anche in fase

preverbale, abbia effetti positivi sull’acquisizione del linguaggio, sulla

comprensione del testo scritto e, più in generale, sullo sviluppo cognitivo.

In quest’ottica, il *Rotary Club Sassari*, in collaborazione con l’Unicef,

ha donato alcuni giorni fa al Reparto di Neonatologia di viale San Pietro

una collezione di fiabe stampate su supporti plastificati che i genitori

potranno leggere ai loro bambini in sicurezza e serenità.

«Accogliamo con profonda gratitudine la donazione di questi libri destinati

ai nostri piccoli pazienti. Leggere ad alta voce ai neonati, anche ai più

fragili, è un gesto d’amore e questo dono rappresenta non solo un segno di

vicinanza, ma anche un investimento nella cura e nell’umanizzazione

dell’ambiente ospedaliero», ha affermato *Mario Carmine Palermo*,

Commissario straordinario dell’Aou di Sassari.

«I benefici della lettura ad alta voce da parte dei genitori risultano

ancora più significativi nei piccoli prematuri, per i quali il ricovero

prolungato può rappresentare un momento critico anche sul piano relazionale

e affettivo», ha dichiarato *Mariantonia Cossu*, direttrice della Clinica

di Neonatologia e TIN dell’Aou di Sassari.

La lettura da parte dei genitori o dei *caregiver* assume così una funzione

preziosa: non solo come stimolo per lo sviluppo cognitivo, ma anche come

esperienza relazionale, affettiva ed emozionale condivisa.

«Nel contesto delicato della Neonatologia, dove l’attenzione all’igiene è

fondamentale, il progetto ha adottato soluzioni innovative ispirate anche

dall’esperienza vissuta durante la pandemia di COVID-19 – ha spiegato *Paolo

Castiglia*, presidente del Rotary Club Sassari e direttore della Direzione

medica Igiene e Controllo delle Infezioni dell’Aou – I libri utilizzati

sono stati realizzati in materiale plastico igienizzabile, idoneo alla

disinfezione».

«Il progetto si inserisce in un più ampio percorso pluriennale dedicato al

benessere del neonato e al sostegno delle famiglie durante il periodo di

degenza, con l’obiettivo di trasformare ogni momento in un’opportunità di

vicinanza, crescita e amore», ha sottolineato *Maria Grazia Sanna**, past

president* del Comitato provinciale dell’Unicef.

