*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(all.foto) PRIDE, DE CORATO: «SFILATA PRO-HAMAS ALTRO CHE CORTEO LGBT». *

*Alcuni momenti della manifestazione odierna la quale, come si vede dalle

immagini, più che una sfilata Lgbt era l’ennesimo corteo pro-Hamas*

Milano, 28 Giugno 2025 – «Oggi, ancora una volta, in città abbiamo

assistito all’ennesimo corteo pro-Hamas che, con la scusa del Pride,

centinaia di persone hanno sfilato con bandiere della Palestina addosso o

sventolate e volti con parte del corpo colorati di verde, bianco, rosso e

nero. Altro che corteo lgbt. Ha fatto bene la Brigata Ebraica milanese a

non partecipare alla manifestazione. Il compagno Majorino, ancora una

volta, ha protestato e si è lamentato sul fatto che la Destra “piano piano

comunque porta avanti un messaggio di negazione dei diritti e Regione

Lombardia”. Ma come mai Bertolè, Schlein, Buscemi e lo stesso Majorino, non

dicono una parola e soprattutto non contestano anche Mosca e i Paesi Arabi

per esempio? Soprattutto in questi ultimi, da sempre, gli uomini trattano

la donna come essere umano di serie b spesso umiliandola e maltrattandola.

Quando andranno ad organizzare un Arabian-Islamic Pride? In tutta l’area

metropolitana milanese abbiamo oltre 150.000 musulmani e, gran parte di

queste donne, vengono spesso e volentieri discriminate e sottomesse dai

mariti. Tutto ciò, per Majorino e company, non è repressione, censura,

arretramento delle libertà civili e negazione dei diritti? Loro

preferiscono prendersela, sempre e comunque, con il Governo italiano e con

Budapest».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato*.