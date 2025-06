NOTA DELLA PRESIDENTE – Operazione Strade Sicure

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 OPERAZIONE STRADE SICURE, LA PRESIDENTE HOFMANN: “IL TEMA DELLA SICUREZZA NON HA COLORE POLITICO, È UN DIRITTO”

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai componenti stabili del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.O.S.P.), e in particolare al Prefetto che ha accolto l’invito a trasmettere al Ministero competente la richiesta di attivazione dell’operazione “Strade Sicure” sul territorio lecchese. Tale richiesta è scaturita dal dialogo costruttivo tra i Sindaci dei Comuni interessati e il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni.

Le problematiche legate alla microcriminalità, allo spaccio e al degrado riscontrate in alcune stazioni ferroviarie lungo la tratta Lecco-Milano, come evidenziato anche dai cittadini, dai pendolari e dagli operatori del territorio, hanno imposto una riflessione profonda e una risposta unitaria.

In tale direzione si inserisce la mozione 7 approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale di Lecco lo scorso 2 aprile, che ha impegnato la Presidenza a richiedere la convocazione del C.O.S.P. e a valutare, tra le varie misure di sicurezza, anche l’eventuale attivazione dell’operazione “Strade Sicure” quale strumento di deterrenza e presidio del territorio. Una deliberazione raggiunta dopo un ampio confronto e supporto di tutti i gruppi consigliari, che ringrazio per la collaborazione fattiva e propositiva; un documento condiviso che ha rafforzato la volontà di un’azione efficace e corale.

Ringrazio tutte le Forze di polizia territoriali per il significativo impegno già in atto, ad esempio con l’attivazione dei cosiddetti servizi ad “alto impatto”, che stanno offrendo risposte concrete e tempestive in termini di controllo e prevenzione. L’attivazione di “Strade Sicure” rappresenta un ulteriore, importante tassello di presidio, da implementare in coordinamento con tutti gli attori istituzionali e locali.

Auspico quindi che il prosieguo di questo percorso condiviso veda la convinta partecipazione attiva di tutti gli enti locali, a partire dal Comune capoluogo, affinché si possa agire con una visione unitaria e determinata per mantenere un clima di sicurezza reale e percepita.

La sicurezza non ha colore politico, è un diritto. Ogni iniziativa in tal senso, se costruita sul dialogo e sulla responsabilità, è un passo avanti per l’intera comunità”.

Alessandra Hofmann

Presidente della Provincia di Lecco