(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 DIFESA. MAIORANO (FDI), NESSUN TRASFERIMENTO PER IL 16° STORMO DI MARTINA FRANCA

“Il mantenimento della sede di servizio del 16° Stormo dell’Aeronautica Militare è una notizia importante per il territorio, per le famiglie dei militari e per l’intera comunità martinese. I Fucilieri dell’Aria, reparto d’eccellenza della Forza Armata, continueranno ad operare presso la sede militare di Martina Franca, smentendo le ipotesi del paventato trasferimento verso Pisa. Una scelta che deriva dalla volontà della Difesa di rivedere il piano di riordino e, allo stesso tempo, di non compromettere l’elevata professionalità operativa e logistica del comparto”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, componente della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e membro della Commissione Parlamentare Antimafia. “Il 16° Stormo rappresenta non solo un presidio strategico per la sicurezza nazionale, ma anche un punto di riferimento per il tessuto economico e sociale. Nella mia visita istituzionale, tenutasi a ottobre del 2023, avevo già manifestato la mia contrarietà a qualsiasi ipotesi di dislocamento nonché ad un piano di riordino redatto solo su carta, senza tener conto delle pesanti ricadute sul personale e sul territorio. Quando andai a trovarli ci salutammo dicendogli che avrei fatto il possibile per loro e che non li avremmo abbandonati a sé stessi. La permanenza della base militare conferma il valore delle strutture locali e, soprattutto, l’importanza del legame tra le Forze Armate e il territorio. Ringrazio il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea, Antonio Conserva, per aver ascoltato la nostra voce. La decisione assunta tutela un presidio che garantisce continuità operativa, occupazionale e strategica. Continuerò a vigilare affinché la sede di Martina Franca venga ulteriormente valorizzata nelle sue funzioni e risorse” ha concluso il parlamentare pugliese di Fratelli d’Italia.

