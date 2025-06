Carburanti: Pandolfo (Pd), su aumenti governo Meloni è sparito, servono interventi urgenti

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

“Il governo Meloni deve intervenire immediatamente contro il caro carburanti. Dopo mesi di promesse e propaganda, oggi ci ritroviamo con un prezzo alla pompa che continua a salire, nonostante il calo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. È una situazione inaccettabile che colpisce famiglie, lavoratori e imprese”, dichiara il deputato Alberto Pandolfo, capogruppo Pd in commissione Attività produttive.

“Ricordiamo bene – evidenzia l’esponente dem – i video della presidente Meloni, in diretta dai distributori, mentre prometteva l’abolizione delle accise. Oggi, quelle promesse sono svanite nel nulla. Chi viaggia per lavoro o vuole semplicemente godersi un periodo di vacanza, si trova davanti a prezzi in forte aumento sia per benzina che gasolio”.

“Secondo i dati raccolti dal Pd – conclude Pandolfo – il rincaro medio registrato nell’ultima settimana ha raggiunto i 40 centesimi al litro, con punte di 2 euro in autostrada, e addirittura fino a 2,30 euro al litro per il rifornimento servito. Prezzi stellari che impediscono a tanti cittadini di spostarsi, di lavorare, di vivere il Paese e tutto questo mentre il governo resta in silenzio”.

