🆓 𝗚𝗔𝗭𝗘𝗕?? 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗧𝗘 𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 🆓

Durante i MercoledΓ¬ di β€œShopping al chiaro di luna” la Casa di ComunitΓ di Treviglio organizza tre serate per parlare con i cittadini di Salute e Prevenzione.

Prenditi cura della tua salute

Passa al nostro Gazebo in Piazza Manara a Treviglio, davanti alla Farmacia

Mercoledì 09 Luglio, Mercoledì 16 Luglio e Mercoledì 23 Luglio

dalle 20.00 alle 23.00

π—”π˜π˜π—Άπ˜ƒπ—Άπ˜Γ π—½π—Ώπ—Όπ—½π—Όπ˜€π˜π—²

Spazio interattivo per bambini: Giochi educativi su igiene e sicurezza, con un angolo per disegnare o colorare;

Test Sicurezza Stradale: sarΓ allestito il percorso β€œEbbrezza e droga”, simulando il percorso ad ostacoli distorto mediante l’uso di speciali occhiali per sperimentare gli effetti dell’alcool e della droga sulle capacitΓ visive e motorie.

Check-up gratuiti e dimostrazioni pratiche: rilevazione pressione, controllo glicemia e counseling sull’importanza di eseguire controlli periodici;

Stand informativi con materiali educativi: Brochure, poster per approfondire argomenti come la prevenzione del diabete, le vaccinazioni, gli screening.

