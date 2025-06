(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Pfas: Simiani (Pd), sentenza punto di non ritorno, ora stop graduale

“La sentenza della Corte d’Assise di Vicenza sul disastro ambientale da PFAS rappresenta un passaggio cruciale nella lotta contro l’inquinamento industriale e rafforza la necessità non più rinviabile di iniziare un processo graduale che metta al bando queste sostanze pericolose”. Lo dichiara Marco Simiani, apogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“Il riconoscimento – sottolinea il parlamentare dem – seppur in primo grado, delle gravi responsabilità degli ex vertici delle aziende coinvolte dimostra quanto sia fondamentale il lavoro portato avanti in questi anni dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dalla società civile. Occorre intervenire con tempestività, per evitare che i Pfas siano il nuovo amianto” conclude Simiani.

Vicenza 26/06/2025

