(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 M.O. DE CORATO (FDI): SOLIDARIETA’ A COMUNITA’ EBRAICA MILANESE, RICHIESTA DIRETTORE ROMANO VANA PERCHE’ SINDACO PRO-HAMAS

“Leggo le condanne da parte del Direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano Davide Romano, il quale condanna i manifesti odierni comparsi in città con la scritta ‘ISRAELI NOT WELCOME’. Rivolgo anche a lui come all’intera Comunità Ebraica milanese la mia vicinanza e stima e condanno fermamente il grave gesto come ho già fatto in mattinata. Al Direttore Romano, che proprio oggi si è appellato alle Istituzioni cittadine affinché si mobilitino, devo sottolineare che il vero problema in città è che Sindaco e Centrosinistra milanese, da ottobre 2023 in poi, non hanno fatto nessun gesto significativo e concreto nei confronti di Israele e dell’intera Comunità Ebraica appunto. Il Sindaco Sala, infatti, ha incontrato il Presidente della Comunità Ebraica Walker Meghnagi solo in un’occasione a Palazzo Marino ultimamente. Lo stesso primo cittadino e la sua Giunta hanno sempre ‘sposato’ la causa pro-Hamas, proiettando anche una scritta su Palazzo Marino pro-Gaza. Il tentativo odierno di Romano, purtroppo, rimarrà vano”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

