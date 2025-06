(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 ADI, Cerreto (FdI): dal Governo un contributo straordinario per le famiglie

«Alle famiglie che concluderanno nel 2025 il primo ciclo di 18 mesi dell’Assegno di Inclusione sarà riconosciuto un contributo straordinario. L’attuale normativa (D.L. 48/2023) prevede una sospensione obbligatoria di un mese al termine del periodo di fruizione, ma il Governo Meloni è pronto a intervenire per garantire continuità nel sostegno. Oltre al contributo, sono previste semplificazioni burocratiche per facilitare i rinnovi, in collaborazione con l’INPS. Ricordo che la legge di bilancio 2025 ha già previsto un aumento dell’importo dell’ADI, rafforzando il sostegno alle fasce più fragili. Questo intervento straordinario fa parte di un impegno più ampio del Governo per sostenere le fasce fragili della popolazione e rafforzare la coesione sociale. Il Governo Meloni è pienamente consapevole dell’importanza di non abbandonare chi è rimasto indietro».

È quanto dichiara l’on. Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

