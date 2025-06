(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 VIOLENZA DONNE. LANCELLOTTA(FDI) CON PROGETTO ON THE ROAD LAVORO E DIGNITÀ PER UN NUOVO INIZIO

“Con il progetto ‘On the road’ ribadiamo un principio fondamentale: ogni donna ha diritto a una vita libera dalla violenza e alla possibilità di costruirsi un futuro dignitoso. Questo progetto rappresenta un ponte tra il dolore e la rinascita, tra la paura e la libertà. Voglio esprimere un sincero ringraziamento alle Commissioni Pari Opportunità di Abruzzo e Molise, ai presidenti Rosa Pestilli e Giusi Di Lalla, per aver promosso un protocollo d’intesa senza precedenti in Italia, che mira al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e al rafforzamento della collaborazione tra Istituzioni, Enti e imprese. Il lavoro può e deve diventare un veicolo di libertà e di autonomia. In tal senso, le misure messe in campo dal Governo Meloni, dal reddito di libertà agli sgravi per chi assume, dal microcredito all’incremento del fondo per i diritti e le pari opportunità, si affiancano a iniziative come questa per fornire risposte concrete. Il mio grazie va anche alle imprese e agli enti che sceglieranno di dare un’opportunità a queste donne: non si tratta solo di occupazione, ma di vite che possono cambiare direzione. Mi auguro che questo progetto possa essere il primo passo verso un cambiamento reale, profondo e duraturo”. Lo ha detto deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione bicamerale d’inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, Elisabetta Lancellotta, intervenendo alla presentazione del progetto ‘On the road” nella sala Tatarella della Camera dei Deputati.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati