[Comune Palermo] Aggressione agenti polizia municipale – Dichiarazione consigliere Bonanno

Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 «Quanto accaduto in via Rocco Jemma è di una gravità inaudita. Esprimo la

mia piena solidarietà e vicinanza ai due agenti della polizia municipale

brutalmente aggrediti mentre erano in servizio per garantire legalità e

sicurezza in città.

Palermo non può essere ostaggio dell’arroganza di chi pensa di potersi

sottrarre impunemente alle regole.

Chi indossa una divisa rappresenta lo Stato e il rispetto delle

istituzioni. Colpire un agente significa colpire l’intera comunità.

È nostro dovere, come rappresentanti delle istituzioni, condannare con

fermezza ogni forma di violenza e chiedere tolleranza zero verso questi

episodi inaccettabili.

È urgente rafforzare i controlli e garantire una presenza costante delle

forze dell’ordine nei quartieri più esposti a fenomeni di degrado e

illegalità.

Serve un cambio di passo culturale, attraverso il rispetto delle regole e

la tutela di chi ogni giorno lavora per farle rispettare.

Agli agenti aggrediti va il mio augurio di pronta guarigione, con l’impegno

a sostenere ogni azione utile per rafforzare la sicurezza urbana e tutelare

chi opera quotidianamente per il bene della nostra città».

Lo dichiara il capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale,

Domenico Bonanno.

