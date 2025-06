“Passeggiando Valfornace”: l’estate prende vita tra natura, storia e musica con la prima di tre escursioni alla scoperta di un territorio unico. Tappa al suggestivo laghetto di Boccafornace

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 comunicato stampa

“*PASSEGGIANDO VALFORNACE**”, **L’ESTATE PRENDE VITA TRA NATURA, STORIA E

MUSICA CON LA PRIMA DI TRE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO*

L’estate a Valfornace si anima con una nuova e affascinante proposta per

tutti. L’appuntamento, promosso dal Comune e dalla Pro Pieve, è per

domenica prossima (*29 giugno*) con: “Passeggiando Valfornace. A piedi, al

tramonto, per conoscere il territorio”.

Si tratta della prima di tre tappe di un progetto articolato in

appuntamenti mensili pensato per esplorare le bellezze paesaggistiche di

Valfornace attraverso escursioni guidate, a piedi e in bici, momenti di

relax e suggestive performance artistiche al calar del sole. L’obiettivo è

offrire un modo autentico e rigenerante per vivere e scoprire il territorio.

Il primo appuntamento prevede un’escursione imperdibile al lago di

Boccafornace al tramonto. Il ritrovo è alle ore 17,30 in piazza Vittorio

Veneto con rientro per le ore 19,45 circa. Viene proposto un facile

percorso ad anello in compagnia della guida ambientale escursionistica

Silvia Perelli. Il breve trekking adatto a tutti condurrà i camminatori al

suggestivo laghetto di Boccafornace, un vero tesoro nascosto dove la natura

incontaminata e le storie locali si fondono in un’esperienza unica e

coinvolgente.

A rendere il tramonto ancora più magico sarà una speciale performance

musicale a cura dell’Istituto Musicale Vaccaj di Tolentino, che saprà

creare un’atmosfera indimenticabile e suggestiva.

La passeggiata è rivolta anche a famiglie e bambini. Lunghezza del percorso

2,7 km. Cosa portare: abbigliamento comodo, scarpe da trekking leggere,

acqua. Sia l’escursione che la performance artistica sono completamente

gratuite.

Per garantire una migliore organizzazione e un’esperienza ottimale è

L’Amministrazione Comunale di Valfornace invita cittadini e visitatori a

partecipare numerosi a questo primo appuntamento e a tutti i successivi,

per iniziare insieme questa meravigliosa avventura alla scoperta del

territorio. Le prossime escursioni sono previste per domenica 27 luglio e

domenica 17 agosto.

[image: Lago Boccafornace.jpg]