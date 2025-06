CONTIENE FOTO# VALMONTONE – ARRESTATE DAI CARABINIERI TRE PERSONE PER RISSA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Colleferro

Comunicato stampa

VALMONTONE – ARRESTATE DAI CARABINIERI TRE PERSONE PER RISSA E RESISTENZA A

PUBBLICO UFFICIALE.

VALMONTONE – La scorsa notte, a Valmontone, i Carabinieri della locale

Stazione, coadiuvati dai Carabinieri di Montelanico e dell’Aliquota

Radiomobile di Colleferro hanno arrestato tre persone, un 35enne, un 36enne

e un 39enne, tutti di origine nigeriana e già noti alle forze dell’ordine,

gravemente indiziate di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, i Carabinieri, arrivati tempestivamente in Via Casilina per

una violenta rissa in strada segnalata al 112, hanno notato i tre stranieri,

in evidente stato di alterazione alcolica intenti a colpirsi violentemente

brandendo cacciaviti e dei cocci di bottiglie di vetro, presentando vistose

ferite al volto e varie macchie di sangue sul corpo.

Prontamente separati e bloccati con non poca difficoltà, i tre

successivamente venivano condotti presso gli Ospedali di Palestrina e

Colleferro, ove due di essi, riportavano lesioni con prognosi di 7 e 15

giorni. Per questo motivo, i Carabinieri li hanno arrestati e accompagnati

presso il carcere di Velletri, in attesa dell’udienza di convalida degli

arresti tenutasi questa mattina innanzi al Giudice del Tribunale veliterno

che, all’esito dell’udienza, ha rimesso in libertà i tre nigeriani

applicando la misura dell’obbligo di firma in caserma.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza, con sentenza definitiva.

240625

