CONTIENE FOTO# SUBIACO – CONTROLLI A LARGO RAGGIO DEI CARABINIERI: 4 PERSONE DENUNCIATE E SEQUESTRO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Subiaco

Comunicato Stampa

SUBIACO – CONTROLLI A LARGO RAGGIO DEI CARABINIERI:

4 PERSONE DENUNCIATE E SEQUESTRO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Subiaco (RM) – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di

Subiaco hanno eseguito un servizio di controllo a largo raggio finalizzato a

prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa, con particolare

riguardo ai reati predatori ed a quelli legati agli stupefacenti, seguendo

le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini,

e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica.

Nel corso delle attività, condotte anche attraverso il puntuale controllo

dei principali assi viari e degli accessi ai centri abitati, i Carabinieri

hanno denunciato alla Procura delle Repubblica un 40enne che, dopo essere

rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo alla guida della propria

autovettura, è risultato stesse guidando sotto effetto di sostanze

stupefacenti e alcool.

Poco dopo, un altro cittadino straniero è stato denunciato, per falsità

materiale perché, controllato alla guida di un veicolo, ha esibito una

patente di guida internazionale risultata essere falsa e, quindi è stata

sequestrata.

Inoltre, nell’ambito dei controlli ai detentori di armi da sparo, un uomo è

stato denunciato, per violazione della normativa del Testo Unico delle Leggi

di Pubblica Sicurezza.

Tre, infine, le persone sorprese in possesso di sostanze stupefacenti per

uso personale che sono state segnalate alla Prefettura di Roma.

Tanto si comunica nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi

presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento –

indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con

sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito

240625