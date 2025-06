CONTIENE FOTO# ROMA – COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, CARABINIERI IDENTIFICANO IL PRESUNTO AUTORE DI DUE RAPINE A MANO ARMATA COMMESSE IN UN BAR IN ZONA CASILINA. ESEGUITA UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE A CARICO DI UN

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

Comando Provinciale di Roma

ROMA – COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, CARABINIERI

IDENTIFICANO IL PRESUNTO AUTORE DI DUE RAPINE A MANO ARMATA COMMESSE IN UN

BAR IN ZONA CASILINA. ESEGUITA UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

A CARICO DI UN 29ENNE ROMANO.

ROMA – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della

Stazione Roma Tor Tre Teste e quelli della Stazione Roma Torpignattara hanno

dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal

Tribunale di Roma – Ufficio GIP, nei confronti di un 29enne romano

gravemente indiziato dei reati di rapina e porto abusivo di armi.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative prodotte dai

Carabinieri che, ad esito di attività di analisi delle immagini di

videosorveglianza, di accertamenti in Banca Dati delle forze dell’ordine e

escussione delle vittime con individuazione fotografica, hanno raccolto

gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine a due episodi

di rapina a mano armata, commessi il 26 maggio scorso, ai danni di un bar in

largo Raffaele Pettazzoni e di un bar-tabacchi in via Casilina.

Nel primo episodio – unitamente a due complici non ancora identificati – il

29enne è indiziato di aver minacciato i dipendenti del bar con pistola e

fucile per farsi consegnare circa 5.000 euro in contanti, diverse stecche di

sigarette e biglietti “Gratta e Vinci” per un valore di 5.000 euro.

Nel secondo episodio, invece, il 29enne è indiziato di aver minacciato con

una pistola il titolare e la dipendente del bar-tabacchi che reagivano

lanciando nei suoi confronti diversi oggetti e lo mettevano in fuga senza

che riuscisse a portar via nulla.

La Procura di Roma, condividendo in pieno le attività dei Carabinieri della

Stazione Roma Tor Tre Teste e quelli della Stazione Roma Torpignattara, ha

richiesto e ottenuto il provvedimento che è stato notificato all’indagato,

la scorsa mattina, quando è stato rintracciato dai Carabinieri mentre si

aggirava in zona Quarticciolo.

Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto la

pistola a salve, tipo Revolver, utilizzata per commettere i reati.

Il 29enne è stato condotto nel carcere di Regina Coeli a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

240625

