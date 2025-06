27 GIUGNO ORE 9.00-INAUGURAZIONE CENTRO INNOVATIVE AGRICULTURE A SURIGHEDDU

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

venerdì 27 giugno a Surigheddu, dalle 9.00 alle 12.30, si terrà l’evento di

inaugurazione del “Centro Innovative Agriculture (IA)”.

Sarà una giornata di incontro e confronto per raccontare la nascita del

nuovo Centro, il suo ruolo strategico e le prospettive future. Un’occasione

per unire imprese, ricercatori ed enti in una rete di innovazione al

servizio dell’agricoltura sarda, con un’attenzione speciale alle piccole e

medie realtà produttive.

