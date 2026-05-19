Edilizia: M.Occhiuto (FI), obiettivo legge quadro su architettura e Rinascenza urbana 

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Serve valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale
“L’architettura ha un ruolo fondamentale nella trasformazione delle città e nella qualità della vita delle persone. L’esperienza da sindaco mi ha insegnato quanto le scelte urbanistiche e architettoniche incidano concretamente sul benessere delle comunità e quanto sia necessaria oggi una maggiore responsabilità politica e culturale sui temi della qualità architettonica e rinascenza urbana, della sostenibilità e della salute psicofisica dei cittadini. Per questo ritengo sia una necessità promuovere i concorsi di architettura e sostenere una visione della città capace di coniugare salute, benessere psicofisico, relazioni umane e qualità dell’abitare. In Senato abbiamo presentato una proposta di legge sulla architettura e sulla rinascenza urbana, oggi all’esame delle Commissioni parlamentari, con l’obiettivo di arrivare entro la legislatura a un testo condiviso ed efficace. L’architettura non è un fatto estetico: è uno strumento che può migliorare la vita delle persone, rafforzare il senso di comunità e costruire città più inclusive, sostenibili e contemporanee”. Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, promotore oggi in Senato una riflessione sulla ‘Carta di Parma’, un manifesto collettivo per l’architettura italiana contemporanea.