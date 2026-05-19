(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - “Nel corso della riunione ministeriale in videoconferenza dei Ministri dell’Istruzione del G7, promossa dalla Presidenza francese sul tema della protezione dei minori online, ho ribadito l’impegno del Governo italiano per una scuola capace di accompagnare i giovani verso un utilizzo consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali. L’Italia ha assunto scelte precise per coniugare innovazione tecnologica, sicurezza e centralità educativa. Nel mio intervento ho illustrato le principali azioni messe in campo dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dal divieto di utilizzo dello smartphone durante le attività didattiche al rafforzamento dell’Educazione civica e della cittadinanza digitale, fino alle nuove linee guida sull’Intelligenza Artificiale e agli investimenti sulla formazione del personale scolastico. La tutela del benessere psicofisico degli studenti, la prevenzione del cyberbullismo e la costruzione di ambienti educativi equilibrati e sicuri rappresentano oggi una responsabilità condivisa a livello internazionale. Per questo il confronto tra i Paesi del G7 assume un valore strategico fondamentale” così il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, intervenuta oggi alla riunione ministeriale in videoconferenza del G7 Istruzione, organizzata dalla Presidenza francese sul tema “Il contributo dei Ministri dell’Istruzione alla protezione dei minori online”.
G7 Istruzione, Frassinetti: “Tutela minori online priorità educativa per l’Italia”
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