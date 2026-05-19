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Politica Interna

Senato, Sottosegretario Sbarra: “La Sicilia e il Sud protagonisti di una nuova stagione di sviluppo” 

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - “La Sicilia e il Mezzogiorno si confermano protagonisti di una nuova stagione di sviluppo, in una fase storica in cui il Mediterraneo torna al centro degli equilibri economici e geopolitici internazionali”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenendo questo pomeriggio al convegno “Sicilia, sfida mediterranea”, tenutosi nella Sala “Caduti di Nassirya” del Senato.

Nel corso del suo intervento, il Sottosegretario ha richiamato i dati economici registrati negli ultimi anni dal Mezzogiorno e dalla Sicilia in termini di crescita, occupazione, sviluppo industriale ed export, sottolineando come “questi risultati siano il frutto della strategia del Governo Meloni per rafforzare il Sud con investimenti concreti, semplificazioni amministrative e strumenti adeguati di politica industriale”.

Ampio spazio è stato dedicato alla ZES Unica Mezzogiorno, che “sta dimostrando la sua efficacia: più investimenti, procedure più rapide e nuove opportunità occupazionali. In questo quadro, la Sicilia sta svolgendo un ruolo centrale”, ha concluso il Sottosegretario.

(AGENPARL)
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