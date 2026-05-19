ATAC non invia sms per Tap&Go: attenzione a messaggio fake 

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - ATAC avvisa i clienti che da qualche ora sta circolando un falso avviso. Molti clienti hanno ricevuto sul cellulare questa scritta: “Attenzione! Convalida TAP&GO incompleta. Rischio multa. Confermi ora: https : // rome atac. help / pay “.
Si tratta di un messaggio che ATAC non ha mai diramato. Si tratta di un messaggio fake che cela un tentativo di phishing. ATAC non invia mai sms ai clienti per Tap&Go.
Non cliccare assolutamente sul link e rivolgersi ai canali ufficiali di ATAC, raggiungibili dal sito atac.roma.it, in caso si abbia bisogno di informazioni e assistenza.
ATAC farà un esposto alle autorità competenti per segnalare questo tentativo di truffa a danno dei propri clienti.