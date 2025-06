(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

La sanità piange il prof. Gabriele Molteni

Scomparso stanotte, dirigeva l’Otorinolaringoiatria del Sant’Orsola e si era

formato al Policlinico di Modena

Modena, lunedì 23 giugno 2025 – Le Direzioni dell’Azienda Ospedaliero –

Universitaria e dell’Azienda USL di Modena e dell’IRCCS Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Bologna si uniscono al cordoglio dei

famigliari, degli amici, dei colleghi e della comunità scientifica tutta per

la prematura scomparsa, la scorsa notte, del prof. Gabriele Molteni.

Sassolese, classe 1980, il prof. Molteni dal 2023 era Direttore

dell’Otorinolaringoiatria e Audiologia dell’ospedale bolognese, dove aveva

sostituito il suo maestro Livio Presutti. Il prof. Molteni si era Laureato

in Medicina e Chirurgia e poi Specializzato in Otorinolaringoiatria presso

UNIMORE. Era quindi allievo del prof. Livio Presutti e del prof. Daniele

Marchioni che aveva seguito a Verona nel 2014, diventando professore

Associato di Otorinolaringoiatria, per poi assumere la guida

dell’Otorinolaringoiatria dell’IRCSS dopo il pensionamento del prof.

Presutti.

“La scomparsa troppo precoce del prof. Molteni – lo ricorda Chiara

Gibertoni, direttore generale del Policlinico di Sant’Orsola – rappresenta

un lutto difficile da accettare anche per il Policlinico di Sant’Orsola che

si stringe al dolore della famiglia in un forte e sentito abbraccio.

Vogliamo ricordando il professionista appassionato, scrupoloso e capace che

ha guidato con professionalità e impegno la sua Unità operativa fino

all’ultimo momento”.

“La scomparsa di questo giovane professionista, stimato da tutti è una

tragedia per la quale anzitutto desideriamo esprimere il nostro più profondo

cordoglio agli amici e ai famigliari. Il prof. Molteni è cresciuto

professionalmente e Modena, prima come studente poi come specializzando al

Policlinico e, infine come medico contrattista sia al Policlinico sia sul

territorio prima di seguire i propri maestri in sedi altrettanto

prestigiose. M mancherà a tutti” – hanno aggiunto Luca Baldino e Mattia

Altini a nome delle Direzioni di AOU e AUSL di Modena.

“Gabriele era un amico prima che un collega e un eccezionale medico. Per noi

è davvero difficile commentare questa notizia ma riteniamo doveroso farlo

perché lui lo merita. Lo abbiamo visto crescere come professionista e come

uomo in tanti anni di lavoro fianco a fianco e il suo ricordo sarà sempre

con noi. Desideriamo stringerci alla famiglia, agli amici e tutti i colleghi

delle equipe che hanno lavorato con lui in questi anni. Un abbraccio.” Hanno

concluso il prof. Livio Presutti, già Direttore dell’Otorinolaringoiatria

dell’AOU di Modena prima e dell’AOU di Bologna poi e il prof. Daniele

Marchioni, Direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’AOU di Modena.

