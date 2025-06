[INAF – Disponibile il press kit completo] – Prime immagini del Vera C. Rubin Observatory LE PRIME IMMAGINI DEL VERA C. RUBIN OBSERVATORY

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

Ricordiamo che il Rubin Observatory, situato sulle Ande cilene, è pronto a

rivoluzionare la nostra conoscenza dell’Universo grazie al programma

scientifico LSST (Legacy Survey of Space and Time), che monitorerà il cielo

australe con una continuità e una risoluzione senza precedenti. L’Istituto

Nazionale di Astrofisica (INAF) partecipa attivamente – ricoprendo ruoli di

leadership nei team delle collaborazioni scientifiche internazionali – al

progetto Rubin-LSST.

ti informiamo che sono disponibili il *comunicato stampa ufficiale in

italiano e alcune immagini in anteprima relative alle prime, spettacolari

osservazioni del Vera C. Rubin Observatory*, il nuovo telescopio di ultima

generazione situato sulle Ande cilene. Le altre immagini e i video

mozzafiato saranno svelati oggi al mondo nel corso di eventi

internazionali. L’Italia partecipa a questo storico momento con una conferenza

stampa in streaming che si

terrà oggi dalle ore 16:30, presso la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo

dei Normanni a Palermo.

23 giugno 2025

LE PRIME IMMAGINI DEL VERA C. RUBIN OBSERVATORY

Dalle Ande cilene questo telescopio di nuova generazione è pronto a

scrutare tutto il cielo australe. Nuove viste mozzafiato delle nebulose

Laguna e Trifida, dell’ammasso di galassie della Vergine e molto altro

nelle prime quattro immagini rilasciate dal Rubin Observatory, che

rappresentano una piccola anteprima della missione scientifica finalizzata

a esplorare e comprendere alcuni dei più grandi misteri dell’universo.

Inizia ufficialmente il programma osservativo LSST (Legacy Survey of Space

and Time).

Il Vera C. Rubin Observatory, situato a oltre 2.600 metri di altitudine sul

Cerro Pachón, in Cile, è pronto a rivoluzionare l’astronomia moderna. A

dimostrarlo, le nuove immagini che verranno svelate oggi al mondo e che

mostrano le regioni di formazione stellare Laguna e Trifida,

rispettivamente a 4000 e 5000 anni luce da noi, nella costellazione del

Sagittario, le galassie dell’ammasso della Vergine, a circa 60 milioni di

anni luce e molto altro ancora. In meno di dieci ore di osservazioni, il

potente telescopio ha già catturato una moltitudine di galassie e stelle

nella nostra galassia, la Via Lattea, nonché moltissimi asteroidi nel

nostro “vicinato cosmico”, il Sistema solare. Queste immagini e video, che

verranno presentate in Italia durante il Watch Party

nella Sala Piersanti

Mattarella del Palazzo dei Normanni a Palermo, sono solo un assaggio delle

straordinarie scoperte che questo osservatorio all’avanguardia potrà

realizzare.

Frutto di una vasta collaborazione scientifica internazionale, il Vera C.

Rubin Observatory è stato progettato per realizzare la più estesa mappatura

continua del cielo australe mai tentata grazie alla Legacy Survey of Space

and Time (LSST), una campagna osservativa che, ogni notte per i prossimi

dieci anni, raccoglierà una quantità di dati sull’universo senza precedenti

(nello specifico circa 20 terabyte a notte).

Dal 2017 l’Italia partecipa attivamente al progetto attraverso l’Istituto

Nazionale di Astrofisica (INAF), che rappresenta il nostro Paese nella

comunità scientifica internazionale del Vera C. Rubin Observatory e

coordina il contributo italiano all’analisi scientifica dei dati. L’INAF

svolge un ruolo fondamentale anche nella gestione e nell’analisi di questa

enorme mole di dati, garantendo alla comunità scientifica italiana

l’accesso a questa straordinaria risorsa, promuovendo il contributo

nazionale all’analisi e all’interpretazione dei dati, alla formazione di

giovani ricercatori e ricercatrici, al raggiungimento di importanti

risultati scientifici che apriranno nuove sfide, e allo sviluppo di

tecnologie avanzate.

“L’Osservatorio Vera C. Rubin ci consentirà di aggiungere profondità e

dinamismo all’osservazione dell’Universo”, afferma Roberto Ragazzoni,

presidente INAF. “Con questo telescopio di classe 8 metri in grado di

mappare continuamente il cielo australe ogni tre giorni, entriamo

nell’epoca dell’’astro-cinematografia’, esplorando una nuova dimensione:

quella del tempo, con la quale ci aspettiamo di studiare il cosmo con una