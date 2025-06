Immobili confiscati alla criminalità, il Comune di Pescara traccia il bilancio e dà il via all’abbattimento dell’immobile di via Stradonetto da destinare ai senza fissa dimora

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

Immobili confiscati alla criminalità, il Comune traccia il bilancio

e dà il via all’abbattimento dell’immobile di via Stradonetto da destinare ai senza fissa dimora

Conferenza stampa 25 giugno ore 10 – via Stradonetto 73

Immobili confiscati alla criminalità e riconversione ai fini sociali. Questo il tema della conferenza stampa che si svolgerà mercoledì, 25 giugno, alle ore 10:00, in via Stradonetto n. 73, al centro sociale per anziani del Comune di Pescara.

Nell’occasione saranno resi noti tutti gli interventi in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, con lo stato dell’arte dei progetti per la riconversione.

Subito dopo prenderanno il via le operazioni di demolizione dell’immobile situato in via Stradonetto numero 166, anch’esso confiscato alla criminalità, che diventerà una struttura per accogliere senza fissa dimora nell’ambito del progetto Housing first. “Abitare i luoghi”.

Parteciperanno, per il Comune, il sindaco Carlo Masci e l’assessore alle Politiche Sociali, Adelchi Sulpizio, con i tecnici che hanno seguito le procedure. All’incontro con i giornalisti sarà presente anche il Prefetto della provincia di Pescara, Flavio Ferdani.

La stampa è invitata a partecipare.