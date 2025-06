Domani martedì 24 giugno al Medievale debutta in Italia per Musica Insieme la pianista Kwan Yee Lim

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

MUSICA CON VISTA 2025

Martedì 24 giugno 2025 ore 21

Museo Civico Medievale

Palazzo Ghisilardi, Via Manzoni 4 Bologna

KWAN YEE LIM pianoforte

Musiche di Scarlatti, Medtner, Debussy, de Falla

Visita guidata del Museo (su prenotazione) alle ore 20:30

Martedì 24 giugno al Museo Civico Medievale torna Musica con Vista 2025, il primo Festival Nazionale diffuso dell’estate italiana, a cui Musica Insieme contribuisce con tre concerti, grazie al sostegno di Fatro e BCC Felsinea

Martedì 24 giugno 2025 alle ore 21 presso il Cortile del Museo Civico Medievale di Bologna avrà luogo il primo appuntamento in Emilia-Romagna di Musica con Vista 2025, il Festival nazionale organizzato dalle istituzioni concertistiche del Comitato Amur, di cui Musica Insieme detiene la Vice-Presidenza, e dalle Dimore del Quartetto. Grazie al rinnovato sostegno di Fatro e BCC Felsinea, Musica Insieme contribuirà infatti all’edizione 2025 del Festival con tre concerti, che coinvolgeranno anche una fitta rete di collaborazioni con istituzioni e realtà culturali del territorio.

Il primo appuntamento, in collaborazione con Le Foyer des Artistes, Forlì Cultura e con lo stesso Museo Civico Medievale del Settore Musei Civici Bologna, sarà preceduto da una visita guidata del Museo, che avrà inizio alle ore 20.30 (prenotazione obbligatoria), e vedrà il debutto in Italia della giovane pianista malesiana Kwan Yee Lim, vincitrice della III edizione del St Columb’s Hall Concerto Award, in partnership con Yamaha Music Europe.

Darren Hargan, Presidente Le Foyer des Artistes, e Nicolò Giuliano Tuccia, Presidente Forlì Cultura, commentano questo nuovo sodalizio, che rafforza i rapporti culturali fra Irlanda e Italia sotto il segno della promozione dei giovani musicisti: «Le Foyer des Artistes e Forlì Cultura collaborano con Musica Insieme per far conoscere i più interessanti talenti internazionali, in un dialogo vivo tra tradizione e innovazione. Portare la musica in spazi come il Museo Medievale significa raccontare la nostra storia ponendo grande cura per la condivisione, e perché la bellezza dell’arte sia accessibile a tutti».

Nata nel 2003, Kwan Yee Lim si è aggiudicata numerosi premi internazionali, dal Canadian International Music Competition al London Youth Piano Competition. Recentemente, ha vinto il Gold Prize, il Grand Prize e gli Artist Awards all’Universal Stars Music Competition. Il suo programma rispecchia appieno la filosofia di Musica con Vista, aprendosi con un omaggio all’Italia attraverso due Sonate di Domenico Scarlatti, per proseguire con un “giro del mondo” in tre autori, dal raro Nikolaj Medtner della Sonata romantica op. 53 n. 1, impregnata di folklore slavo, al Primo Libro di Images di Claude Debussy, dove la Francia si rispecchia nel tributo ai suoi Padri musicali, primo fra tutti Rameau, per concludere con la pirotecnica Fantasía Bética di Manuel de Falla, in cui risuonano ritmi e colori dell’Andalusia.

INFO BIGLIETTERIA

Biglietti da 10 a 25 euro ONLINE (https://www.vivaticket.com/it/ticket/kwan-yee-lim/270549?culture=it-it) su Vivaticket e nei punti vendita convenzionati. La sera del concerto, biglietti in vendita presso il Museo Civico Medievale a partire dalle ore 19,30.

PROGRAMMA

Martedì 24 giugno 2025 ore 21:00

Museo Civico Medievale – Palazzo Ghisilardi, Via Manzoni 4 Bologna

KWAN YEE LIM pianoforte

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata in si minore K 87 (1742)

Sonata in re maggiore K 492 (1756)

Nikolaj Medtner (1880-1951)

Sonata romantica op. 53 n. 1 (1929-30)

Claude Debussy (1862-1918)

Images, Libro I (1901-05)

Manuel de Falla (1876-1946)

Fantasía bética (1919)

Il programma non prevede intervallo

MUSICA CON VISTA 2025 – I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 3 luglio 2025 ore 20.30

CANTINA TOMISA

Via Idice 43a, Castel de’ Britti, San Lazzaro (Bologna)

WENDEL QUARTET

Matteo Cimatti violino

Élise Hiron viola

Jiayi Liu violoncello

Francesco Granata pianoforte

Musiche di Mozart, Cosmi, Brahms

Mercoledì 9 luglio 2025 ore 20.30

Centrale Re-Use With Love odv

Viale Gozzadini 10, Bologna – Ingresso dai Giardini Margherita, Porta Castiglione

DUO RODIN

Sofia Manvati violino

Giorgio Lazzari pianoforte

ALIEN DEE beatboxer

Musiche di Castelnuovo-Tedesco, Bach, Enescu, Paganini

