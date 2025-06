CONTIENE FOTO# ROMA – CITTADINI AGGREDITI E RAPINATI DEI RISPETTIVI CELLULARI. LE VITTIME AIUTATE DAI PASSANTI RIESCONO A BLOCCARE I MALVIVENTI. D’INTESA CON LA PROCURA, CARABINIERI ARRESTANO UN 24ENNE E UN 27ENNE.

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – CITTADINI AGGREDITI E RAPINATI DEI RISPETTIVI CELLULARI.

LE VITTIME AIUTATE DAI PASSANTI RIESCONO A BLOCCARE I MALVIVENTI.

D’INTESA CON LA PROCURA, CARABINIERI ARRESTANO UN 24ENNE E UN 27ENNE.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina sono intervenuti per

due episodi di rapina analoghi ma avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno

dall’altro e in due quartieri diversi, Don Bosco e Centocelle. In entrambi i

casi sono stati arrestati dei soggetti grazie anche all’intervento dei

passanti che sono riusciti a bloccarli e consegnarli ai Carabinieri.

Il primo episodio è avvenuto lo scorso pomeriggio in via dell’Aeroporto, a

Don Bosco, dove un cittadino del Marocco di 24 anni, con precedenti che,

dopo aver spintonato e fatto cadere a terra una 50enne romana, si è

impossessato del cellulare della donna che aveva in mano ed è fuggito a

piedi. Le urla di aiuto della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni

passanti che sono subito intervenuti bloccando lo straniero. In breve tempo

i Carabinieri sono intervenuti sul posto mettendolo in sicurezza. La vittima

è stata soccorsa sul posto dal personale del 118 che ha medicato le varie

escoriazioni riportate durante la rapina ma ha rifiutato il trasporto in

Ospedale. Il cellulare è stato poi riconsegnato alla donna in caserma dove

ha presentato formale denuncia.

Il secondo episodio è avvenuto poco dopo, in via dei Faggi a Centocelle. In

questo caso un cittadino romeno di 27 anni, senza fissa dimora e con

precedenti, ha aggredito un 70enne romano, facendolo rovinare a terra e

strappandogli dalle mani il telefonino. Anche in questo caso i passanti

avvedutisi di quello che era successo sono intervenuti numerosi riuscendo a

bloccare il giovane che poco dopo è stato ammanettato dai Carabinieri della

Stazione di Roma Cinecittà che lo hanno condotto in caserma. La vittima è

stata medicata sul posto dal personale del 118 intervenuto. Il cellulare è

stato poi riconsegnato alla vittima che ha così formalizzato l’atto di

denuncia.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto di entrambi gli indagati. Il

24enne è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione e portato nel

carcere di Rebibbia mentre per il 27enne è stato disposto l’obbligo di

presentazione in caserma, in attesa del processo.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza, con sentenza definitiva.

230625

