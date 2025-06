(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Aperte le iscrizioni ai Sony World Photography Awards 2026 Sono aperte le candidature per la 19a edizione dei Sony World Photography Awards su worldphoto.org e la partecipazione è completamente gratuita.

Sono aperte le candidature per la 19a edizione dei Sony World Photography Awards su worldphoto.org [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/844b148e/http%3A%2F%2Fworldphoto.org%2F] e la partecipazione è completamente gratuita.

I Sony World Photography Awards rappresentano una delle piattaforme più riconosciute a livello mondiale per la celebrazione e la scoperta della fotografia contemporanea. Dalla loro prima edizione nel 2007, gli Awards hanno premiato le immagini e le storie più influenti che danno forma al linguaggio visivo attuale e sono tra i premi fotografici più prestigiosi al mondo, in grado di offrire visibilità e nuove opportunità ai fotografi. Organizzati da Creo, gli Awards costituiscono il momento centrale della programmazione fotografica di Creo, rappresentata dalla World Photography Organisation. Sony sostiene gli Awards per contribuire al continuo sviluppo della cultura fotografica, offrendo una piattaforma globale ai talenti di oggi.

I fotografi di tutto il mondo sono invitati a partecipare a una delle quattro competizioni degli Awards:

* Open [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/4100c715/https%3A%2F%2Fwww.worldphoto.org%2Fsony-world-photography-awards%2Fopen], premia le migliori immagini singole dell’anno in 10 categorie;

* Youth [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/1baae6e0/https%3A%2F%2Fwww.worldphoto.org%2Fsony-world-photography-awards%2Fyouth], che promuove le immagini realizzate dai talenti emergenti di età non superiore ai 19 anni;

* Student [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/21161bcc/https%3A%2F%2Fworldphoto.org%2Fsony-world-photography-awards%2Fstudent], che mette in risalto i progetti degli studenti di fotografia di tutto il mondo.

Altre iniziative comprendono i premi National e Regional [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/6561b68e/https%3A%2F%2Fwww.worldphoto.org%2Fnational-regional-awards], il premio Professional per l’America Latina [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/192bee31/https%3A%2F%2Fwww.worldphoto.org%2Fsony-world-photography-awards%2Flatin-america-professional-award], il premio Nazional per il Giappone [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/efda6e2f/https%3A%2F%2Fwww.worldphoto.org%2Fsony-world-photography-awards%2Fjapan-professional-award]e il premio Alpha Female [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/0d18db60/https%3A%2F%2Fwww.worldphoto.org%2Fsony-world-photography-awards%2Falpha-female-award], oltre al Sustainability Award [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/e782c9fd/https%3A%2F%2Fwww.worldphoto.org%2Fsony-world-photography-awards%2Fsustainability-prize].

L’iscrizione agli Awards è gratuita e i fotografi vengono giudicati in maniera anonima da una giuria di esperti del settore.

INSIGHTS

Introdotto nell’edizione 2025 della categoria Professional e confermato per il secondo anno, Insights è un premio aggiuntivo che vede i 10 vincitori di categoria partecipare a una giornata di sessioni personalizzate a Londra con personalità di spicco del settore. Provenienti da diversi contesti commerciali e istituzionali, questi esperti offrono ai fotografi una guida specifica sulle modalità per continuare ad ampliare il proprio pubblico e trovare nuove opportunità per mostrare il proprio lavoro; dagli approfondimenti sul mondo dei collezionisti privati di fotografia, alle sessioni sulla pubblicazione di libri fotografici, fino all’accesso al dietro le quinte del processo di acquisizione delle collezioni pubbliche.

STUDENT COMPETITION BRIEF: TOGETHER

Per il concorso Student di quest’anno, i fotografi sono chiamati a rispondere al brief Together. L’unione può assumere molte forme e significati. È un tema ricco di spunti da esplorare. Nel corso della storia, i fotografi hanno osservato la vita di comunità sia tra gli esseri umani che nel mondo naturale, considerando i modi in cui gli individui esistono come membri di un gruppo.

Per il concorso di quest’anno, gli studenti sono invitati a esplorare il tema dell’unione da qualsiasi angolazione, guardando il concetto nel suo senso più ampio. Dalle storie intime di spirito di squadra, alle comunità grandi e piccole che lavorano per obiettivi condivisi, ai luoghi e agli spazi che ci uniscono e ai modelli di connessione nel mondo naturale, il brief invita gli studenti di fotografia a considerare il bisogno innato di socialità in tutti gli esseri viventi.

Le immagini possono essere scattate con qualsiasi dispositivo, in qualsiasi stile e da qualsiasi angolazione. Sebbene siano incoraggiate le proposte creative, i fotografi devono attenersi al brief.

PREMI E SCADENZE 2026

I Sony World Photography Awards sono aperti dal 1° giugno 2025. Le descrizioni complete del concorso e delle categorie sono disponibili su worldphoto.org [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/844b148e/http%3A%2F%2Fworldphoto.org%2F].

Le scadenze per la presentazione delle domande di partecipazione ai quattro concorsi degli Awards sono le seguenti:

* Professional: 13 gennaio 2026, 13:00 GMT

* Open: 6 gennaio 2026, 13:00 GMT

* Student: 28 novembre 2025, 13:00 GMT

* Youth: 6 gennaio 2026, 13:00 GMT

Tutti i vincitori di categoria dei concorsi Professional, Open, Youth e Student riceveranno apparecchiature di Digital Imaging di Sony. Inoltre, sono previsti premi in denaro pari a 25.000 dollari (USD) per il Photographer of the Year, 5.000 dollari (USD) per l’Open Photographer of the Year, 5.000 dollari (USD) per il vincitore del Premio Sostenibilità. Il vincitore del titolo di Photographer of the Year sarà inoltre premiato con una presentazione personale del suo lavoro nell’ambito della mostra dei Sony World Photography Awards di Londra l’anno successivo. Tutte le opere dei fotografi vincitori e di quelli in shortlist saranno esposte alla mostra annuale dei Sony World Photography Awards di Londra e saranno poi portate in tournée a livello internazionale. Le immagini vincitrici saranno inoltre pubblicate nel libro annuale degli Awards.

NOTE PER I REDATTORI

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

WORLD PHOTOGRAPHY ORGANIZATION

La World Photography Organisation è una piattaforma globale dedicata allo sviluppo e al progresso della cultura fotografica. Le sue iniziative di programmazione e di concorso offrono preziose opportunità agli artisti che lavorano nel campo della fotografia e contribuiscono ad ampliare la conoscenza del loro lavoro. I Sony World Photography Awards sono il programma principale della World Photography Organisation. Istituiti nel 2007, sono uno dei concorsi fotografici più grandi e prestigiosi del mondo, che celebra il lavoro di artisti leader ed emergenti, e attira ogni anno decine di migliaia di visitatori alle mostre in tutto il mondo. La World Photography Organization è la sezione fotografia di Creo, che promuove eventi e programmi in tre settori: fotografia, cinema e arte contemporanea. worldphoto.org [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/844b148e/http%3A%2F%2Fworldphoto.org%2F]

SEGUI LA WORLD PHOTOGRAPHY ORGANIZATION SUI SOCIAL MEDIA

CREO

Creo promuove e organizza eventi e programmi in tre settori chiave: fotografia, cinema e arte contemporanea. Fondata nel 2007 con il nome di World Photography Organisation, Creo è cresciuta nel tempo, portando avanti la sua missione di sviluppare opportunità significative per i creativi ed espandendo la portata delle sue attività culturali. Oggi i suoi progetti di punta includono i Sony World Photography Awards, i Sony Future Filmmaker Awards, PHOTOFAIRS e Photo London. In collaborazione con Angus Montgomery Arts, Creo contribuisce alla realizzazione delle iniziative del gruppo, tra cui alcune delle principali fiere d’arte del mondo. Prendendo il nome dal latino “Io creo”, è con questo spirito che Creo si propone di dare potere e forza alle voci creative. creoarts.com [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/706c457f/http%3A%2F%2Fwww.creoarts.com%2F]

SONY GROUP CORPORATION

Sony Group Corporation è una società di intrattenimento creativo con una solida base tecnologica. Dai servizi di gioco e di rete alla musica, alle immagini, ai prodotti e alle soluzioni di elettronica, alle soluzioni di imaging e rilevamento e ai servizi finanziari, l’obiettivo di Sony è riempire il mondo di emozioni attraverso il potere della creatività e della tecnologia. Per maggiori informazioni, visitare: sony.com/en [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/e66a5f30/http%3A%2F%2Fwww.sony.com%2Fen%2F]

SONY CORPORATION

Sony Corporation è una società interamente controllata da Sony Group Corporation ed è responsabile del settore Entertainment, Technology & Services (ET&S). Con la missione di “creare il futuro dell’intrattenimento attraverso la potenza della tecnologia insieme ai creator”, ci proponiamo di continuare a offrire Kando* alle persone di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare: sony.net [https://prezlymail.com/c/f2660b4a-5c51-4958-bf52-10621fb5cc57/ff469571/http%3A%2F%2Fsony.net%2F]

*Kando è una parola giapponese che si traduce con il senso di stupore e l’emozione che si prova quando si sperimenta qualcosa di bello e sorprendente per la prima volta.