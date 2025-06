CONTIENE FOTO# OSTIA – “MALA MOVIDA” SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO DEI CARABINIERI – 4 PERSONE ARRESTATE E 9 PERSONE DENUNCIATE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

Sun 22 June 2025

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

OSTIA – “MALA MOVIDA” SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO DEI CARABINIERI – 4

PERSONE ARRESTATE E 9 PERSONE DENUNCIATE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

OSTIA – I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un’attività di

controllo del territorio, finalizzato in particolare a rafforzare la

percezione di sicurezza dei cittadini, nonché a reprimere e contrastare i

fenomeni di degrado connessi alla “Mala Movida”, seguendo le linee

strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e

condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 4 persone arrestate e 9 denunciate alla

Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, un uomo di 57 anni è stato arrestato dai militari, per

evasione, in quanto già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare

per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso senza giustificato motivo e

senza autorizzazione, fuori dal proprio domicilio.

Poco dopo, invece, un tunisino di 35 anni, senza fissa dimora, a seguito di

un controllo d’iniziativa è risultato destinatario di un’ordinanza di

custodia cautelare in carcere, pertanto sono scattate le manette ed è stato

condotto presso il carcere di Roma Regina Coeli.

I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno arrestato una

ragazza cubana di 18 anni e una 17enne, sorprese dal direttore di

un’attività commerciale mentre tentavano la fuga, subito dopo aver asportato

alcuni articoli sportivi occultandoli all’interno di una borsa schermata. I

militari intervenuti a seguito di chiamata al 112, hanno subito bloccato le

due ragazze e hanno recuperato e restituito la refurtiva al titolare.

In piazza Regina Pacis, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di

richiesta arrivata al 112, in quanto una donna romena, di 29 anni, ha

denunciato ai militari giunti sul posto che il compagno, un marocchino di 43

anni, l’aveva aggredita fisicamente, strattonandola e colpendola

ripetutamente. Da ulteriori accertamenti, i militari hanno accertato che

l’uomo, nell’ultimo periodo, aveva posto in essere nei confronti della

compagna condotte violente e vessatorie, già oggetto di denuncia. Pertanto

il 43enne è stato arrestato e condotto in carcere.

Durante le verifiche, tre persone sono state denunciate dai Carabinieri, per

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; una persona è stata

denunciata per possesso di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in

possesso di coltelli di cui è vietato il porto; una persona, invece è stata

denunciata per tentato furto, mentre quattro automobilisti sono stati

denunciati, poiché, durante i controlli alla circolazione stradale, sono

stati sorpresi mentre guidavano sotto l’influenza dell’alcol.

Nel corso delle verifiche, 9 persone sono state sanzionate in via

amministrativa e segnalate al Prefetto, in quanto trovate con modiche

quantità di sostanze stupefacenti del tipo, hashish e cocaina, per uso

personale.

Complessivamente i Carabinieri, hanno identificato 258 persone, controllato

189 veicoli e ritirato 4 patenti di guida, elevato sanzioni al codice della

posti in essere.

