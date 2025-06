CS_PT_INAUGURAZIONE_LAGHETTI_BENESSERE

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 PIEVE TORINA: INAUGURATI STAMATTINA I LAGHETTI BENESSERE

Inaugurati stamattina i laghetti benessere. «Ogni anno Pieve Torina rilancia» ha sottolineato il sindaco, Alessandro Gentilucci. «Quest’estate il percorso kneipp, grande attrattore turistico marchigiano, si è arricchito di nuovi elementi: ecco allora i laghetti benessere inaugurati stamattina, che vanno a integrare il percorso già esistente. L’esperienza sensoriale che, in questo caso, ruota intorno al tema delle acque, sottende la volontà politica di esaltare la risorsa idrica e rappresenta una delle buone pratiche dell’Appennino, distrutto dal sisma ma rinato, nonostante le avversità, grazie al territorio, ai suoi prodotti, alle sue risorse». Gentilucci, durante il taglio del nastro, ha ringraziato il presidente della regione, Francesco Acquaroli, il sottosegretario al MEF, Lucia Albano, il rettore dell’Università di Macerata, John Mc Court e i tanti sindaci e presidenti delle Unione Montane presenti alla cerimonia.

Il presidente Acquaroli ha sottolineato come l’inaugurazione delle nuove vasche “oltre a valorizzare l’acqua come straordinaria risorsa, rappresenta l’attuazione, di natura turistica ed economica, di una straordinaria intuizione, quella del percorso kneipp che ha portato Pieve Torina a essere uno dei luoghi più frequentati dell’entroterra marchigiano. È questo un esempio di attenzione al patrimonio di cui disponiamo, e di come questo patrimonio, unito alla capacità organizzativa e di promozione, possa diventare un forte elemento di crescita del territorio”.

L’onorevole Albano ha sottolineato come le aree interne siano al centro dell’Italia “e al centro» ha aggiunto «c’è il cuore, un cuore che è stato ferito, ma che continua a pulsare e ha una grande energia che dobbiamo riuscire a liberare. Il percorso kneipp di Pieve Torina ne è un ottimo esempio».

Anche il rettore Mc Court ha voluto portare un suo saluto ricordando come più volte abbia sperimentato personalmente il percorso e quanto sia importante che l’Università possa essere coinvolta in attività di promozione e valorizzazione del territorio, sia per la ricerca che per una fruizione che accompagni il percorso di studi degli studenti con momenti di relax e benessere.

I tanti sindaci e presidenti delle Unioni Montane intervenuti all’inaugurazione sottolineano come l’unità territoriale sia indispensabile per la ripartenza, la rigenerazione e la ricostruzione. Gentilucci ha chiuso il suo intervento sottolineando “lo straordinario patrimonio paesaggistico e di biodiversità del territorio e come questo trovi una perfetta sintesi proprio nel percorso kneipp».