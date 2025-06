CONTIENE FOTO E VIDEO# ROMA – I CARABINIERI, D’INTESA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, ARRESTANO MADRE E FIGLIO TROVATI IN POSSESSO DI DROGA E ARMI. A CASA DELL’ANZIANA CHE LA DONNA ACCUDIVA COME BADANTE TROVATI UN FUCILE E 8 PISTOLE

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – I CARABINIERI, D’INTESA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA,

ARRESTANO MADRE E FIGLIO TROVATI IN POSSESSO DI DROGA E ARMI. A CASA

DELL’ANZIANA CHE LA DONNA ACCUDIVA COME BADANTE TROVATI UN FUCILE E 8

PISTOLE

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro, coordinati dalla

Procura delle Repubblica di Roma hanno arrestato due persone, madre e

figlio, entrambi romani, rispettivamente di 71 e 33 anni, gravemente

indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza

stupefacente, detenzione illegale di armi comuni da sparo, di armi

clandestine e ricettazione.

Nella notte, a seguito di un normale servizio di pattuglia, in via Casale

San Pio V, i Carabinieri hanno fermato i due a bordo di un’autovettura e il

loro atteggiamento sospetto li ha indotti ad approfondire il controllo;

negli indumenti intimi della madre infatti sono stati rinvenuti 92 g di

cocaina e un coltello è stato rinvenuto nel cruscotto. Successivamente è

stata effettuata una perquisizione all’interno dell’abitazione dove madre e

figlio vivono, a Roma nord; qui sono stati rinvenuti, ulteriori 10 g di

cocaina oltre a materiale per pesare lo stupefacente e 2.310 euro in

contanti.

I Carabinieri hanno poi esteso la perquisizione presso l’abitazione dove la

donna presta servizio quale badante di un’anziana; qui i Carabinieri hanno

rinvenuto 1 fucile, 8 pistole, di cui 6 provento di furto, 1.704 cartucce di

vario calibro, quasi 800 grammi di cocaina e 140mila euro in banconote. Le

armi sequestrate verranno inviate presso i laboratori del RIS di Roma per

gli accertamenti balistici e per verificare il loro eventuale utilizzo in

fatti di cronaca degli ultimi anni.

Il figlio è stato associato nel carcere di Regina Coeli mentre la madre è

stata sottoposta agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Il Tribunale

di Roma ha convalidato l’arresto per entrambi e ha confermato le misure in

atto.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza, con sentenza definitiva.

210625

