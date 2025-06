1° Comunicato stampa del 21.06.2025

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

AVERSA. CONTROLLO DEL TERRITORIO. I CARABINIERI DEFERISCONO IN STATO DI

LIBERTA’ 3 PERSONE E SANZIONANO 2 ESERCIZI COMMERCIALI. CONTROLLATE 280

PERSONE E 170 VEICOLI

I carabinieri della compagnia di Aversa, nel corso della serata di ieri 20

giugno, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio che ha

riguardato soprattutto la città normanna e, in particolare, l’area

maggiormente interessata dalla movida.

Durante il servizio, che si è protratto per diverse ore della serata, sono

state denunciate tre persone.

Una prima persona, un 57enne del posto, è stato denunciato per oltraggio e

P.U., vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionale e delle

FF.AA.

L’uomo, ha proferito diverse offese nei confronti dei militari dell’Arma che

durante il servizio avevano sanzionato il figlio che circolava in sella ad

una moto senza il casco protettivo.

Una seconda persona è stata denunciata perché sorpresa alla guida di un

motoveicolo senza aver conseguito la patente di guida e per essere stato

trovato in possesso di un coltello.

Una terza persona, invece, è stata denunciata per guida senza patente con

recidiva nel biennio.

A seguito di controlli due esercizi commerciali sono stati sanzionati. Nello

specifico un Bar per occupazione abusiva di suolo pubblico in quanto avrebbe

arbitrariamente occupato il marciapiede con tavoli e sedie mentre, un

secondo esercizio commerciale perché trovato in possesso di derrate

alimentari prive di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione.

Complessivamente sono state controllate 280 persone e 170 veicoli ed elevate

40 contravvenzioni al cds perlopiù per mancata copertura assicurativa, per

guida senza patente, senza casco, senza cintura di sicurezza.