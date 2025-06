CS Daspo urbano

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Comunicato Stampa

Daspo urbano

Pordenone, 19/06/2025

«Pur non entrando nel merito tecnico di quanto accaduto nella sua totalità mi limito ad affermare che apprendo con soddisfazione ma anche con tristezza la notizia che il Questore, Giuseppe Solimene, ha firmato il provvedimento che allontana dai parchi della città il cittadino che si è reso protagonista dell’aggressione verso quattro nostri agenti di Polizia Locale». Così il sindaco di Pordenone Alessandro Basso in una nota di commento alla citata vicenda.

«Da un lato – spiega il primo cittadino – sono compiaciuto perché vengono tutelate le Forze dell’Ordine in quanto vi era il rischio di far passare un messaggio assolutamente non positivo, ovvero che è possibile aggredire donne e uomini che indossano la divisa rimanendo impuniti; dall’altro mi dispiace perché, evidentemente, quando simili fatti avvengono possono esservi problematiche intime che hanno radici profonde e, anche in questo caso, vi è del lavoro da fare. È evidente però che nostro compito è garantire in primis la tutela e l’incolumità pubblica e per farlo, quando ciò si rende inevitabile, possono servire azioni forti come quella messa in atto dal nostro Questore cui sono vicino. Ben comprendo, tra l’altro, che non dev’essere facile sottoscrivere documenti come questo ma le Istituzioni non possono esitare o titubare e credo che, ancora una volta, Pordenone dimostra di essere all’altezza del suo compito sotto diversi punti di vista».

Il sindaco Basso nei giorni scorsi aveva avviato diverse interlocuzioni e manifestato svariate volte vicinanza ai quattro agenti aggrediti raccogliendo diverse attestazioni di stima a più livelli: «Tutti si sono dimostrati comprensivi e hanno ben inteso il nostro disagio di fronte a quella che poteva apparire una resa. Abbiamo invece dimostrato che lo Stato non arretra ma che, anzi, sa far valere le proprie prerogative. Ritengo che questo sia un segnale forte ma adeguato che renderà la Città più sicura».

Fa eco l’assessore Elena Ceolin delegata alla sicurezza: «I nostri agenti sono da sempre presidio di garanzia per tutta la cittadinanza e questo atto li tutela e rafforza l’azione del nostro comando che, ogni giorno, opera in maniera encomiabile. Continueremo nelle nostre azioni di prevenzione ancor più convinti di prima e sfrutteremo ogni possibilità per rinforzare il corpo di polizia locale sia in termini di uomini che di mezzi. Ringrazio il Questore per questo gesto, che vedo come tutela della legalità».

————————————————–