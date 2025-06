Comune di Giussano / Comunicato stampa – Tariffe TARI

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

Tariffe TARI 2025: confermate le agevolazioni per redditi ISEE fino a 15.000 euro

Definite le scadenze: prima rata entro il 30 settembre, seconda rata entro il 15 dicembre

Il Consiglio Comunale di Giussano, nella seduta di mercoledì 19 giugno, ha approvato le tariffe TARI 2025 prevedendone anche le scadenze di pagamento: in continuità con le annualità precedenti, si potrà pagare in due rate (prima rata entro il 30 settembre, secondo rata entro il 15 dicembre) o potrà essere effettuato versamento in unica soluzione entro il 30 settembre.

L’Amministrazione Comunale ha confermato tutte le misure agevolative già in essere negli anni passati ed in particolare la riduzione della parte variabile della TARI per le utenze domestiche con ISEE inferiore a 15.000 euro o con ISEE massimo di 20.000 euro per nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Al tempo stesso, i pubblici esercizi aderenti all’iniziativa “No Slot” continueranno a ricevere una riduzione del 10% del tributo TARI, dato che potrà salire al 30% nel caso in cui il 2025 sia il primo anno di adesione all’iniziativa “No slot” e corrisponda alla dismissione di macchine già installate per il gioco elettronico con vincite in denaro. È stata anche confermata l’azzeramento della tariffa fissa e variabile per la Fondazione Residenza Amica Onlus, considerata la valenza socio-sanitaria che la stessa ha sul territorio a tutela e sostegno di una delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili.

Nel recepire le nuove disposizioni governative relative alle modalità applicative delle tariffe – fra cui rientra anche il Bonus Sociale Rifiuti destinato a nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.500 euro -, il Comune di Giussano ha pressoché azzerato eventuali aumenti a carico delle famiglie attraverso una differente distribuzione del gettito fra utenze domestiche e utenze non domestiche.

“L’Amministrazione Comunale ha agito con decisione, annullando il possibile impatto sulle famiglie della nuova componente perequativa correlata al Bonus sociale rifiuti e mantenendo le agevolazioni in vigore per i nuclei familiari con redditi ISEE inferiori a 15mila euro – affermano il Sindaco Marco Citterio e l’assessore al Bilancio Paola Ceppi – al tempo stesso, manteniamo e perseguiamo nel lavoro di recupero dell’evasione fiscale: i fenomeni di evasione parziale o totale finiscono col penalizzare chi paga regolarmente”.

Giussano, 19 Giugno 2025